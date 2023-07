Már megint probléma van a dokumentumkezeléssel? Keressünk profi megoldást!

Vannak olyan feladatok, amelyeket egy vállalkozás életében egyszerűen nem lehet megúszni. Ilyen az adminisztráció, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentum menedzsment. A legtöbb cég rengeteg erőforrást fordít a feladat megoldására, pedig ma már modern módszerek is elérhetőek, amivel sokkal hatékonyabb lesz a művelet.

Az egyik legjobb megoldás a piacon: az ELO

Valószínűleg már mindenki találkozott azzal a jelenséggel a magánéletben vagy a munkahelyen (főképp utóbbinál), hogy egy fontos dokumentumot nem talál és hosszú perceken át tart a keresgélés, vagy feladjuk és megkérdezünk egy kollégát. Jobb esetben azonnal választ kapunk, de gyakori az is, hogy ezt követően már ketten folytatjuk a kutatást.

Ezzel rengeteg idő és erőforrás megy tulajdonképpen a kukába, de van megoldás: a Thalassys dokumentum menedzsment szolgáltatásával kis- és nagyvállalatok is megtalálhatják a számukra megfelelő módszert, amivel még hatékonyabb lehet a dokumentumkezelés és -használat.

Ez általában egy ECM, azaz egy vállalati tartalomkezelő rendszer segítségével érhető el. Erre azért is van szükség, mert ezzel érhető el a vállalat hatékony működése, mivel az információk így helytől és időtől függetlenül rendelkezésre fognak állni.

Itt kerül képbe az ELŐ, ami egy német fejlesztésű, nagy teljesítményű tartalomkezelő rendszer, aminek az elődjét még 1996-ban fejlesztették ki. Azóta töretlenül jelen van a piacon, az egyik legnépszerűbb és leghatékonyabb megoldásnak számít. Mégis mit lehet vele elérni? Elektronikus dokumentumkezelés, digitális archiválás, a munkafolyamatok vezérlése és a teljes csoportmunka támogatása.

Nem csupán egy egyszerű adminisztrációs rendszert kapunk

Komplett keresésfunkciót kapuk, valamint bármilyen információt vagy adatot be tudunk illeszteni a munkafolyamatokba, de akár csapatmunkában történő megvitatás is lehetséges. Kiértékelési lehetőséget is kapunk a különböző elemzőeszközöknek hála, amivel még hatékonyabbá tehetjük a későbbiekben a munkát.

Ezenkívül még található benne számla- és szerződéskezelés, digitalizált bejövő posta, digitális személyzeti akta, munkaerő-felvétel és továbbképzés menedzsment, továbbá E-akta is.

Minél hamarabb érdemes váltani

A piaci tapasztalat azt mutatja, hogy aki kimarad a megfelelő vállalati tartalomkezelő rendszerek használatából, az garantáltan le fog maradni a versenytársaihoz képest. Egy ECM segítségével az automatizált folyamatokkal időt takaríthatunk meg. Egyszerre csökkenthetjük a költségeket és növelhetjük a hatékonyságot, így közvetve a bevételt is. Sikeresen be tudjuk tartatni a céges folyamatokat a meglévő és új kollégákkal. Az elemzéseknek köszönhetően pedig még azt is tudni fogjuk, hogy milyen irányba halad a vállalat, és hol kell beavatkozni, fejleszteni.

Az első lépés felvenni a kapcsolatot egy szakértői csapattal, aki segít beépíteni a cég életébe a rendszert.

(PR-cikk)