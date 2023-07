Mission: Impossible – Leszámolás, 1. rész: Tom Cruise számára még mindig nem létezik lehetetlen

A több részt megélt franchise-ok közül minden kétséget kizáróan a Tom Curise-fémjelezte Mission: Impossible mondható az egyik legsikeresebbnek, hiszen amellett, hogy éveken keresztül nem veszített rajongóbázisából – sőt, tovább bővítette azt –, minőségben is képes volt hű maradni önmagához, ami manapság nagy szó. Most újabb remek darabbal bővült a széria, megnéztük a Mission: Impossible – Leszámolás, 1. rész című filmet.

Manapság nem könnyű a filmiparban a franchise-ok sorsát egyengetni, hiszen ahhoz, hogy továbbra is maguk mellett tudhassák a nézők figyelmét és bizalmát, fenn kell tartaniuk a minőséget. Erre mondjuk tökéletes ellenpélda a Halálos Iramban-széria, amely az idő előrehaladtával egyre elszálltabb és bugyutább, mégis szépen tejel a pénztáraknál. A Mission: Impossible viszont azon kevés franchise egyike, amely képes minőségi tartalommal szolgálni.

Újabb piszkos munkával bízzák meg Ethan Huntot, aki munkája során már sok mindennel találkozott, most viszont olyan ellenféllel kell szembenéznie, aki nem ember: elszabadult egy hírszerzési mesterséges intelligencia, amire természetesen a fél világ rátenné a mancsát. Főhősünknek ráadásul egy régi ellenséggel is szembe kell néznie, akinek bevonásával már nemcsak a szokásos világmegmentős megbízatásról van szó, hanem az egész személyes jelleget is kap.

Tom Cruise és Christopher McQuarrie a 2012-es Jack Reacherben dolgozott együtt először, és ez volt az a film, ami megalapozta a színész és a rendező közös jövőjét. McQuarrie ugyanis a Titkos Nemzet után az Utóhatás rendezői székét is elfoglalhatta, a stúdió pedig látta, jó kezekben van a széria, így nem volt kérdés, hogy az Ethan Hunt utolsó akciózásaként beharangozott Leszámolás is az ő kezébe kerül. És az eredmény? Kifejezetten jó!

Noha maga a cselekmény pofonegyszerű, hiszen a háromórás játékidő csupán egy rejtélyes kulcs megszerzése körül forog, mégis olyan feszített tempóban haladunk előre, hogy pillanatnyi időnk sincs az elkalandozásra. Egyes szekvenciákat ugyan feleslegesen túlbonyolítottak, mégis több van az olyanból, amely ezeket ellensúlyozni képes, sőt, át is billenti a mérleg nyelvét a másik irányba. Már maga a „kvázi“ film eleji repülőteres jelenet tele van kreatív megoldásokkal, a római autós üldözés viszont mindent visz. Amellett, hogy egy rendkívül ötletes elemekkel teletűzdelt, klasszikus macska-egér fogócskát láthatunk, olyanfajta humorral egészül ki, amely mellőz bármiféle bugyutaságot, és csupán annyira vesz el a film komolyságából, a cselekmény tétjéből, hogy az még kellemesen belefér.