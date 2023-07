Hét évet kapott a korrupt exzsaru, aki kirobbantotta a szlovák rendőrháborút, és elárulta Čurilláékat!

A NAKA nyomozóinak korábbi vezetőjét, Ján Kaľavskýt hét év börtönre ítélték első fokon a Specializált Büntetőbíróságon. Az ítélet nem jogerős.

Kaľavskýt korrupcióért és rendőrségi információk kiadásáért ítélték el, hét év letöltendőt és 5 ezer euró pénzbüntetést kapott. Ő maga nem vett részt az eddigi tárgyalásokon, ugyanis Bosznia-Hercegovinában tartózkodik, ahol menedékjogért folyamodott. A vádakat korábban már elutasította.

Az ügyész kilenc év börtönt kért rá, a védelem pedig azt, hogy mentsék fel, Eva Mišíková ügyvédnő szerint ugyanis a vádemelés törvénytelen és indokolatlan.

Kalavskýt 2021 szeptemberében vádolták meg megvesztegetéssel, állami tisztviselői hatalommal való visszaéléssel és igazságszolgáltatás akadályozásának bűncselekményével.

Kaľavský a rendőri szerven belül az operatív egységek vezetője volt, később viszont a belügyi inspekció beépített emberként használta, és részben az ő vallomása alapján került Ján Čurilla vizsgálótiszt és társai vizsgálati fogságba. Tőle származik az a nyilvánosságra került sms, amellyel nehéz helyzetbe próbálták hozni a nyomozókat, és amelyet Robert Fico és Peter Pellegrini is lobogtatott a tanúk befolyásolásának alátámasztásaként. Ebben az sms-ben Čurilla írta le címszavakban az egyik tanú kihallgatásának eredményét, ezt viszont úgy tálalják, mintha a kihallgatás befolyásolásának mikéntjét közölte volna. Csakhogy az sms később született, mint amikor a kihallgatás lezajlott.

Kaľavskýt ugyanakkor eredetileg még azelőtt, 2021 májusában gyanúsították meg korrupcióval, hogy információkat gyűjtött volna a kollégáiról. Akkor főügyész szüntette meg az ellene irányuló nyomozást, ezután vált belőle beépített ügynök. 2021 szeptemberében aztán már az információszivárogtatással is meggyanúsították. Ugyanabban a hónapban, amikor Čurilláékat. Csakhogy míg ők őrizetbe kerültek, addig Kaľavský külföldre szökött.

A NAKA szerint kenőpénzt fogadott el, többek között a Tigris (Tiger) néven ismert Peter Petrov vállalkozótól, aki a NAKA pénzügyi osztályának vezetőjéhez, Bernard Slobodníkhoz állt közel. Őt szintén letartóztatták, és elkezdett együttműködni a rendőrökkel. Petrovot tanúk befolyásolásával is gyanúsítják a nagy rendőrségi nyomozások kapcsán. A NAKA gyanúja szerint Kaľavský „kenőpénzként” egy használt Range Rovert, új műanyag ablakokat és egyéb tárgyakat fogadott el.

Petrov közel állt a pozsonyi Takáč-bűnbandához is, így értékes információkkal tudott szolgálni Kaľavský számára, amit ő a nyomozók főnökeként hasznosított is.

Kaľavskýt azzal is gyanúsították, hogy rendőrségi akciókról szivárogtatott ki információkat, többek között tőle tudhatta Tibor Gašpar korábbi országos rendőrkapitány és Vladimír Pčolinský SIS-igazgató, hogy készülnek őrizetbe venni. Gašpar már felkészülve, becsomagolva várta a rendőröket a háza előtt. A vádirat része volt az is, hogy Marián Kučerka rendőrtisztet is Kaľavský értesítette arról, hogy mennek érte, neki volt ideje megsemmisítenie a telefonját.

Pčolinský ellen 2021 márciusában indult akció, ezzel egyidejűleg robbant ki a rendőrháború is. A titkosszolgálat kidolgozott egy jelentést arról, hogy an befolyásolja a NAKA az egyes nagy volumenű nyomozásokat.

A bírósági folyamat során derült fény arra, hogy Kaľavský jóbarátja volt Petr Koščnak, azaz X úrnak, aki fontos eleme volt a folyamatoknak a titkosszolgálati kapcsolatai miatt. Több SIS-igazgató tanácsadója volt, Pčolinskývel is jó viszonyt ápolt. Kaľavský neki is szivárogtatott az akciókról.

A NAKA Košč ellen is eljárást indított, Dušan Kováčik korábbi speciális ügyésszel együtt vádolják őt korrupcióval. Kaľavský védte a kollégái elől Koščot, amikor a rendőrök mentek érte, már nem találták otthon.

(TASR/Denník N)