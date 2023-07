LÉNYEG: Jó hír, hogy bizonyos választópolgárok nem Moszkvából és környékéről jelentekeztek be levélben szavazni...

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Robert Fico - TASR

Ez a nap is letelt, mindenki a saját problémáját oldotta, szokás szerint. Hagyjuk most a mezei olvasót, érdekesebbnek tűnnek a politikusok. Legalábbis érdekesnek szeretnének látszani. Hogy írjon róluk valamit a sajtó. Ne csak az általuk birtokolt, vagyis a saját propagandaeszközök, hanem a a függetlenek, azaz a tárgyilagosak. Amelyek munkatársai be kell számoljanak a kíváncsiaknak, minden egyes politikai cselekményről. Akkor is, ha messziről ordít róla, hogy kampánykamu.

Robert Fico

A kampánykamu legkomolyabb bajnokát Szlovákiában úgy hívják, Robert Fico. Több hozzá hasonló kollégája komolyan ráharapott az önkormányzatok alkotta Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) kampányszerű nyomásgyakorlására. Magyarán, annak a könnyelmű ígéretnek a követelésre, amit az előző kormánytól kaptak… Attól a kormánytól, amely elvesztette parlamenti támogatását, következésképpen bármit és annak ellenkezőjét is képes volt megígérni. Egyértelmű volt politikusai számára ugyanis, hogy nem az ő felelősségük lesz az ígéret betartása, avagy annak megszegése.

Konkrétan több mint 100 milliós segélyről van szó, elsősorban a magas energiaárak kompenzálására. Igen ám, csakhogy a szóban forgó, erőn felül nagyvonalú kormány elbaltázta a zsozsót és szinte üres a kassza… Mi van ilyenkor? Különösen a kampányidőszak kellős közepén? Jön a leghelikopterebb zseni, akiből ordít a szociális érzékeséggel felturbózott jóság. És egy menetrendszerű sajtótájékoztatón homlokráncolva beleordítja a köz arcába: Zuzana Čaputová államfőnek nyomást kell gyakorolnia az önkormányzatok kompenzálása céljából, fel kell hívnia Ódor Lajos kormányfőt, hogy azonnal oldja meg a problémát. Hát nem? Hát de! És Robót nem érdekli, hogy a probléma megoldása érdekében honnét szervál pénzt ez az Ódor. Merthogy szerinte az idei költségvetés 200 millió eurós kompenzálással számol az önkormányzatok számára, miközben azok most csak 108 milliót kérnek…

Aha, nyilván egyszűbb egy bőre megmentéséért kampányoló politikusnak követelőzni, mint arról elmélkedni, hogy addig nyújtózkodhatsz, ameddig a takaród ér… Mindegy is, Fico teszi, ami tőle telik, egy csapásra belerúghat az államfőbe meg a kormányfőbe is. Hisz neki, semmi sem drága…

Miközben Ódor Lajos kormányfő egyáltalán nem azt mondta az önkormányzatok képviselőinek, hogy nem kapják meg a pénzt, csak türelmet kért augusztus közepéig-végéig, amíg a kormány találkozik az idei féléves költségvetési jelentéssel… Szerinted ki kamuzik itt…?

Felfal a kamucinami

Ha nem figyelsz oda a szeptemberi parlamenti választások közeledtével úgy felfal a kamucinami, mint viharzóna a Balatont. Úgyhogy jó lesz vigyázni addig is, sőt szeptember 30. után még inkább. Addig azért, hogy minél kevesebben legyenek a kampánycunami áldozatai. Utána pedig azért, hogy megszabaduljon az ember attól, amit csinált… Magyarán, szerelmetes urnákhoz tántorgás helyett ajánlatos ésszel szavazni …

A jó hír annyi, hogy még sehol semmi, illetve hol van még szeptember vége és máris mintegy 20 ezren kérték, hogy külföldről, levélben adhassák le szavazatukat a szeptemberi parlamenti választáson. Számuk pedig folyamatosan emelkedik. További jó hír, hogy a szóban forgó választópolgárok nyilván nem Moszkvából és környékéről jelentekeztek be levélben szavazni, hanem Nyugat-Európából vagy uranbocsá! a tengeren túlról… Olyan helyszínekről, ahol természetes polgári tulajdonság, hogy egyértelmű, eszik-e vagy isszák a liberális, illetve parlamentáris demokráciát… Minél többen lesznek ilyenek, annál kevésbé leszünk kénytelenek kínunkban röhögni önmagunkon a választások után…

A szívére hallgatott, nem pedig az eszére

Az megvan, hogy kormánygéppel hozták haza Irakból, majd terrorizmussal gyanúsítottak meg egy szlovák nőt? Hazaútja során azt tervezte, hogy nyugodt életük lesz a gömöri szülői házban, gyermekeinek azt mondta, hogy ez így jobb lesz, mint egy menekülttáborban tengődni, mint az azt megelőző négy évig, ahol csak évente egyszer láthatta a fiát. A szlovák Renáta D. helyzete azonban vajmi keveset változott. Miután hazajöttek, itthon a bíróság terrorizmussal gyanúsította meg, és elrendelték a vizsgálati fogságba helyezését.

Renáta 2014-től öt éven keresztül élt egyiptomi férjével a szíriai Rakkában, ami akkoriban az Iszlám Állam terrorszervezet központjának számított. Férje csatlakozott az iszlamistákhoz, a nő pedig követte őt. A szlovák rendőrség arra gyanakszik, hogy Renáta nemcsak passzív részese volt a sztorinak. Csak azért, mert annak idején talán inkább a szívére hallgatott, nem pedig az eszére…

Barak László