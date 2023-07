LÉNYEG: Újabb minisztérium került szlovákiai magyar kézbe, mert a belügy eddigi góréja ujjat húzott a magyar rendőrfőkapitánnyal

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Újabb minisztérium hullott az ölünkbe, és most már tényleg lehet olyan illúziónk, mintha egy ismeretlen szlovákiai magyar tömörülés legalább a második legerősebb kormánypárt szerepébe csöppent volna. Szerdától ugyanis Ódor Lajos miniszterelnök vette át a belügyi tárca irányítását, így a kormányfői pozíción kívül a „rendőrminisztérium”, a pénzügyi és a régiófejlesztési tárca is „magyar kézbe” került.

Kirúgták a nemes szándékú minisztert

Mindez úgy jöhetett létre, hogy az államfő - Ódor javaslatára - szerdán igazságot tett a rendőrfőkapitány és a belügyminiszter közti vitában, és visszavonta a korábban butaságokat posztolgató Ivan Šimko megbízatását. A belügy menesztett irányítója ugyanis elkövette azt a hibát, hogy a minap arról elmélkedett, a rendőrségnek a politika irányítása alatt kell állnia. Ez a megjegyzése azért sem arathatott nagy sikert a rendőrháborúval sújtott nyomozói körökben, mert a zsaruk versenyt futnak az idővel: lassan új parlamentet választunk, és még az is megeshet, hogy szeptembert követően a maffiaállamot éveken át működtető Robert Fico gyűrheti maga alá a rendőrséget, csak hogy mentse az irháját. Ilyen körülmények között tehát a Šimko-féle belügy és a rendőri vezetés között pikk-pakk feszült viszony keletkezett, és még annak is fennállt a veszélye, hogy húsz magas rangú zsaru távozik pozíciójából, ha a miniszter köti az ebet a karóhoz.

De ez a helyzet már nem fenyeget minket, ráadásul a kormányfő biztosította a nyilvánosságot, hogy a törvényes keretek között a rendőrség eddig is szabadon végezhette a munkáját, és ez ezután is így lesz. Elvégre megengedhetetlenek a politikai beavatkozások. Azonban Ódor azt is megpendítette, hogy a két hétig tartó perpatvart nemcsak Šimko közösségi hálón tett kijelentései okozták, azaz ezek nem a történet elejét képezték, hanem inkább annak végét. Ám a részletekbe nem akart különösebben elmerülni. Ettől még a kormányfő nem kételkedik abban sem, hogy a kirúgott miniszter szándéka nemes volt. Konkrétan annak kapcsán, hogy Szlovákia jogállamként működhessen. Így aztán Šimkónak jár a köszönet is, és érdemei elismerése mellett vehette a kalapját. És mivel Ódorék csapata egy ideiglenesen megbízott szakértő kormány, a minisztert csak az államfő menthette fel tisztségéből, illetve a kirúgott politikus helyébe kizárólag a kabinet jelenlegi tagja léphetett.

Ez volt a konfliktus forrása

Šimko szerdán becsületesen elismerte, hogy a rendőrség munkájával kapcsolatban szerencsétlen kijelentést tett, ám a feszültség valódi okát viszont másban látja. Szerinte az igazi konfliktus az volt, hogy ellenezte egy olyan zsaru kinevezését a rendőrség belső ellenőrzési szolgálatába, akit korábban büntetőeljárás alá vontak. A már távozó miniszter megkérte az inspekció vezetőjét, hogy ne siesse el ezt a kinevezést, de arra aztán mégis sor került. Ez persze Šimkónak nem nagyon tetszett, így aztán a frusztrációját a Facebookra vetette, és aztán meglett a baj.

Pellegriniék már találgatnak

Mindennek persze örülnek az ellenzéki táborban. Legalább van min csámcsogni. Így tesz Peter Pellegrini is, aki hajlandó bármilyen szalmaszálba belekapaszkodni, csak hogy feltornázza a lefelé konyuló népszerűségét. A Hlas vezére ezt az egész civakodást úgy állítja be, mintha egy fegyveres állami testület kényszerítette volna ki a saját minisztere leváltását. Számára úgy tűnik, a rendőrség átvette az állam irányítását, a zsaruságon belül dúló háborúért és káoszért pedig természetesen Zuzana Čaputová a felelős. A párt gyorsan fel is szólította az államfőt és Daniel Lipšic különleges ügyészt, hogy nyilatkozzanak állítólagos találkozójukról, melyen Lipšic feltehetően arról győzködte az elnököt, hogy Hamran István maradjon a rendőrfőkapitány.

Hazugság hazugság hátán

Čaputová és Lipšic ezt a felvetést kórusban utasította vissza, szerintük Pellegriniék csak találgatnak. A speciális közvádló még azt is kijelentette, utoljára márciusban futott össze az államfővel, mégpedig a Szlovák Nemzeti Színházban, amikor a holland királyi pár Szlovákiába látogatott. Csak feltételezni lehet, hogy ezen az eseményen nagyon be kellett volna tépnie az ügyésznek, hogy aztán ne emlékezzen egy későbbi titkos mítingre, ahol Čaputovával alaposan átvették, hogy kit hova helyezzenek a sakktáblán. Ám Lipšic nem egy spanglizó fószer, és még csak az elnöki palotában sem járt már vagy két éve, de azért sajnálja, hogy egyesek folyamatosan hazugságokat terjesztenek vele összefüggésben. De hát így jár az, akinek az a feladata, hogy a zavarosban halászókat levadássza.

Dolgozik a NAKA

Szerdától tehát egyértelműen tisztult a kép, a rendőri vezetők lenyugodhattak, kaptak még pár hónapot arra, hogy zavartalanul felléphessenek az államot maffiaszerűen működtető politikusokkal szemben. És a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség teszi a dolgát, ma is például razziázott a NAKA. A Karpat elnevezésű rendőrségi akció keretében több személyt vettek őrizetbe az ország nyugati szegletében, mert felmerült, hogy egyesek a legutolsó Smer-kormány idején olyan uniós pénzeket dézsmáltak meg, amikről eddig nem esett szó.

