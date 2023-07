LÉNYEG: Gumicsontok, műbalhék, impotens politikusok még impotensebb Facebook-bejegyzései

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció: Adobe Stock

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Uborkaszezon helyett gumicsontok és műbalhék évadja a forró nyár. Ez lenne másutt is, sőt talán mindenütt, ahol szeptember végére esik a parlamenti választás. Ráadásul időközi, vagyis előrehozott voksoláson kell eldönteni, kik legyenek a zavarosból tisztább vizekre kormányzó tutajosaink…

Politikai impotecia

A gumicsont rágása a leghatékonyabbnak tűnik az ország parlamentjében. Feltéve, ha az a parlament határozatképes. Szlovákiában ez a követelmény aligha teljesül, főként ha választási kampány van. Annál is kevésbé, mivel a legutóbbi választások eredményeképpen konstruált kormány idején sem volt igazán határozatképes a törvényhozás. Mivelhogy jellemzően nem tudta a jobbkéz, hogy mi csinál a bal. Méghozzá folyamatosan. Ennek a nevetséges állapotnak a kegyetlen bizonyítéka, hogy többszöri nekifutásra sem sikerült megnyitni egy péntekre tervezett rendkívüli ülést. Amelyet hivatalosan a Smer-SD képviselői és a Tomáš Taraba (frakció nélküli) körüli képviselők kezdeményeztek, hogy kikényszerítsék a szakértői kormánytól, azonnal szabadítson fel 108 millió eurót az állami költségvetés 2023-as évre szánt tartalékából az önkormányzatok számára.

Ezt a kompenzációt egyébként még az előző kormány ígérte meg az önkormányzatoknak. Anélkül persze, hogy közölték volna, hol a lé… Végül is megtehették, hiszen, már az ígéret szentesítése előtt világos volt, hogy ez volt az utolsó döntésük. Egyértelmű tehát, hogy minden vonatkozó követelés puszta kampánycsalás. Körülbelül akkora a súlya, mint egy impotens politikus még impotensebb Facebook-bejegyzésének. Amely legfeljebb arra szolgál, hogy a privát buborékjában rekedt pácienseinek sikerüljön a nyíltszíni önkielégítés… Ugye az megvan, hogy létezik e tárgyban ennél vulgárisabb kifejezés is…?

Káoszgenerátor

Még szép, hogy az önkormányzatoknak tett ígéret atyja, az exkormányfőből frakció nélküli képviselővé vedlett Eduard Heger is a Ficó-féle, agresszív kismalacként színészkedő ellenzék fölösleges önkielégítésének tekinti a rendkívüli parlamenti ülések követelését. Hegernek lehet ugyanis a legbiztosabb abban, hogy egy kétségbeesett kamutól semmivel sem volt több az önkormányzatoknak tett ígéretük. Miközben ordas ellentmondásként azért van képe azt állítani, hogy megvan a pénz az önkormányzatok kompenzálására, és mihamarabb ki kellene őket fizetni. Aztán fapofával hozzáteszi, a valódi probléma szerinte az, hogy a populista képviselők olyan javaslatokat fogadtattak(!) el a parlamentben, amelyekre nincs fedezet az állami költségvetésben…

Mindezt pedig még azzal a szentenciával is meg van fejelve, hogy az önkormányzatokkal és a szombatra betervezett rendőrséggel kapcsolatos rendkívüli parlamenti ülés is fölösleges, nem több tulajdonképpen egy káoszgenerátornál…

Érti ezt valaki…?

Pénzmosoda?

A sorolt műbalhék közben meg kiderül, hogy saját embereit tömi állami pénzzel az OĽaNO. Tuddjukik, ugye? Matovič Igor, az önjelölt korrupcióellenes gladiátor pártjáról, kvázi üzeleti vállalkozásáról van szó.

Most derült ki, hogy egy Miroslav Kadúc nevű tag, aki 2016-ig a párt parlamenti képviselője is volt, most jogi szolgáltatást nyújtó, képviselői asszisztens. Plusz az OĽaNO-s Ján Marosz vezetése alatt ügyvédi irodája a Szlovák Földalaptól is kapott megrendelést. De más közeli személyek, volt képviselők kapcsán is ilyen lezser szabályokat követtek Matovičék.

Az pártnak álcázott bizniszgrupp egyébként megengedheti magának, hogy ügyvédi irodákat, kamu tanácsadókat, előtapsolókat foglalkoztasson a törvényalkotási folyamatban, hiszen a legutóbbi választásokért az állam több mint 20 millió euro közpénzt fizetettek ki nekik. Az állam ráadásul a vonatkozó gazdálkodást sem ellenőrzi olyan szigorúan, mint az állami cégek esetében. A pártoknál évente legfeljebb egy jelentést kell leadni, melyben feltüntetik a beszállítókat, amelyek 25 ezer eurónál magasabb értékben dolgoztak a pártnak.

Nyilván ezért lehetséges, hogy az OĽaNO-nak számos magáncéggel van üzleti kapcsolata, az évek során pedig így elvileg akár eurószázezreket kezelő pénzmosodát lehetett üzemeltetni…

20 ezres kenőpénz, 8 ezres bírság

Nevetséges pénzmozgásnak minősül ehhez képest a a Comenius Egyetem volt dékánjának 20 ezer eurónyi kenőpénze. Milan Triznának talán csak ezért kell börtönbüntetés helyett mindössze 8 ezer euros bírágot leperkálnia? A bíróság legalábbis helyben hagyta a Trizna és az ügyész között kötött vádalkut. Az ítélet jogerős.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomozói egyébként április 19-én vették őrizetbe Triznát, miután tetten érték, ahogy 20 ezer eurónyi kenőpénzt vett át. A vádirat szerint a pénzt EU-alapos szerződéssel kapcsolatban kérte az egyetem Természettudományi Karán, valamint a Matematikai, Fizikai és Informatikai Karán végzett kivitelezési munkák átvételi eljárásának ügyében.

Na, mit szólunk mindehhez…? Ha most semmit, szeptemberben lesz rá lehetőség…

Barak László