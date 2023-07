Olaszország visszakapta Amerikából Kolumbusz Kristóf egy ellopott levelét (FOTÓ)

Olaszország visszakapta Kolumbusz Kristófnak a nyolcvanas években egy velencei könyvtárból ellopott levelét, amelyet 2020-ban Delaware-ben találtak meg az amerikai hatóságok - számolt be róla pénteken a The Guardian online kiadása.

A velencei Biblioteca Nazionale Marcianából vélhetően az 1980-as években eltűnt levél egy latin nyelvű nyomtatott másolata annak az 1493 áprilisában spanyolul kézzel írt levélnek, amelyben II. Ferdinánd spanyol királynak számol be Kolumbusz az Újvilág felfedezéséről.

Missing for decades, a stolen 15th-century letter from Christopher Columbus heads home to Italy https://t.co/FTQEoOT8QM