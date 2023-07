Bérgyilkossal akarta megöletni hároméves kisfiát, a zsaruk végül csőbe húzták a nőt

A nő az interneten kutakodott bérgyilkosok után, rá is akadt egy honlapra, amelyen efajta "szolgáltatásokat" lehet igénybe venni.

Paez álnéven regisztrált az oldalon, majd azt írta, hogy minél hamarabb vigye valaki nagyon messzire a gyerekét, és „esetleg ölje meg”. A csavar a történetben az, hogy a honlapot pont azzal a céllal hozták létre, hogy lebuktassák a potenciális bérlőket. A weboldal üzemeltetője felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, akik ezután fényt derítettek a nő kilétére.

Az egyik nyomozó fel is hívta Paezt, majd olyan bérgyilkosnak adta ki magát, aki el szeretné végezni a munkát. A nő SMS-ben megerősítette, hogy milyen feladatra keres jelentkezőt, sőt, 3 ezer dollárt is hajlandó lett volna kifizetni.

A hatóságok később a kisfiút is felkutatták, aki a nagymamájánál élt. Az idős nő azt mondta a rendőröknek, hogy a lánya májusban elköltözött, de mindennap beszélt telefonon a kisfiával. Elmondása szerint lánya nemrég összejött valakivel, akinek nem tetszett, hogy Paeznak gyereke van, ezért rövidesen szakított vele.

Miami, FL: Jazmin Paez (18) hired a hitman to kill her 3 yr old son.



She was arrested on charges of first-degree solicitation of murder and third-degree using a communications device for an unlawful use.



Paez is accused of soliciting a killer through a fake… pic.twitter.com/jkMr8NBYzl