Összeül a szlovákiai utazási irodák válságstábja, nem kizárt, hogy be kell vetni a kormánygépet a görögországi tűz miatt

A görögországi Rodosz szigetén kialakult helyzet miatt összeül Szlovákiai Utazási Irodák Szövetségének (SACKA) válságstábja.

Fotók: TASR/AP - további fotókért kattints!

„Egyeztetünk a helyzet operatív megoldásáról a tagjainkkal és az utazási irodákkal, amelyeknek Rodoszon vannak klienseik, hogy az evakuált nyaralókat hazaszállítsuk” – mondta Roman Berkes, a SACKA elnöke a TASR-nek.

"Igyekszünk minden egyes ügyfelünkkel felvenni a kapcsolatot" - erősítette meg Berkes. Azok számára, akik már nem tudnak visszatérni a szállodákba, keresik a Szlovákiába való visszatérés lehetőségeit.

„Több lehetőség van, például charterjáratokkal, de fontolóra veszik a kormánygép igénybevételének lehetőségét is” – tájékoztatott a SACKA elnöke.

Boris Kollár, a parlament elnöke a történtek kapcsán közölte, egyeztetett Miroslav Wlachovský külügyminiszterrel, aki elmondta, hogy nem okozna gondot a kormánygép igénybe vétele, a problémát jelenleg a nyaralók reptérre való szállítása okozza.

Zuzana Čaputová államfő is reagált a történtekre: „A kialakult helyzet miatt az elnöki hivatal kapcsolatban áll a külügyminisztériummal és a görögországi szlovák nagykövetséggel” – tájékoztatott Jozef Matej, az elnöki hivatal szóvivője.

A görögországi szlovák nagykövetség a közösségi oldalon tájékoztatott arról, hogy vészhelyzet esetén a görögországi szlovák állampolgárok a Görög Külügyminisztérium Válságkezelési Osztálya által rendelkezésre bocsátott két telefonszámot hívhatják a +30 210 368 1259-es és a +30 210 368 1350-es számon. "Veszély esetén közvetlenül hívhatják a görög polgári védelem 112-es hívószámát is” – tették hozzá.

A görögországi Rodosz szigetén erdőtűzzel küzdenek, amely a sziget középső részéről átterjedt a nyaralóövezetekre. A görög mentőcsapatok szlovák állampolgárokat is evakuáltak a sziget tűz sújtotta területeiről.

A helyszínen szlovákiai tűzoltók is segítenek a lángok megfékezésében és az evakuálásban is. Az oltást a hőség mellett nehezítik a viharos széllökések is. A kialakult helyzetet figyelemmel követi a szlovák külügyminisztérium.

A helyi média szerint a sziget keleti részén fekvő Kiotari és Lardos üdülőhelyek strandjairól már mintegy ezer embert evakuáltak.

A TV Markíza információi szerint a Satur utazási iroda kliensei közül több mint 500-an vannak Rodoszon. Közülük 241 személyt evakuáltak az erre a célra szolgáló hotelekbe, valamint sportcsarnokba.

A Satur vezetője, Eleonóra Fedorová a televíziónak elmondta, intenzíven követik a helyzet alakulását, és a lehető legnagyobb mértékben igyekeznek segíteni az ügyfeleiknek, annak ellenére is, hogy a jelenlegi helyzet jelentősen meghaladja a kompetenciáikat és lehetőségeiket.

Elmondása szerint az alkalmazottak minden ügyféllel kapcsolatba lépnek, hogy megbizonyosodjanak a biztonságukról. Fedorová hozzátette, a legtöbb kliensüket evakuálták és biztonságban vannak.

Két charterjáratot küldenek a szlovákiai turistákért

A televízió úgy tudja, vasárnap az esti órákban két charterjárat indul Szlovákiából, hogy hazahozzák a turistákat.

Az egyik járat a tervek szerint 18 órakor indul Brünnből, a másik 19:30-kor Pozsonyból, és mindkét gép még éjfél előtt visszatér a pozsonyi reptérre.

A charterjáratok indítását azok az utazási irodák kezdeményezték, amelyeknek a legtöbb turistájuk van jelenleg Rodoszon.



(tvnoviny.sk/para)