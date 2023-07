Hétfőn még mindent belead a kánikula, keddre viszont óriási változásra van kilátás

Az elkövetkező napokban lehűléssel és esővel érkezik meg a hidegfront Szlovákiába.

Fotó: TASR

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) meteorológusai szerint hétfőn országszerte nagyon meleg lesz, ennek tükrében pedig a nagy részére elsőfokú, azaz sárga riasztást adtak ki 33 fokos hőségekre figyelmeztetve. Viszont az ország nyugati részén, így a Csallóközben is ennél is melegebb lesz – a térségben ezért másodfokú, azaz narancssárga riasztás lesz érvényben. Ezeken a területeken akár 35 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála.

Viszont a jelek szerint már küszöbön a hidegfront, ami lehűlést hoz egész Szlovákiába. A meteorológusok már hétfő délutántól viharok előfordulására figyelmeztetnek, de jelentős változásra főként kedden számíthatunk. Az előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet alig haladja majd meg a 20 fokot, miközben napközben többször is eleredhet az eső.

Az időjósok szerint a lehűlés nem tart majd sokáig: csütörtöktől újfent emelkedni kezd a hőmérséklet, de legfeljebb 28 fokos melegre van kilátás.



(SHMÚ)