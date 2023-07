DAC - Káčer: „Bocsánatot kell kérnünk a szurkolóktól és a klubban dolgozó emberektől”

„Először is bocsánatot kell kérnünk a szurkolóktól és a klubban dolgozó emberektől.” Miroslav Káčer nyilatkozata az EKL 1. előselejtezőjében megrendezett Dila Gori elleni visszavágót követően.

„Először is bocsánatot kell kérnünk a szurkolóktól és a klubban dolgozó emberektől. Annak ellenére sem futballoztunk jól, hogy volt néhány lehetőségünk és kapufánk. Hiányzott számomra a játékunkból a következő körbe való jutás iránti vágy, ez volt a legnagyobb problémánk. Az első félidő teljes katasztrófa volt, a másodikban az ellenfél taktikaváltásának is köszönhetően kialakítottunk néhány helyzetet és kiegyenlítettük a játék képét. Logikus, hogy ha nyomás alatt tartjuk az ellenfelet, akkor a helyzetek is jönnek, de nekünk az egész mérkőzésen így kell játszanunk és beszorítanunk őket – teljesen függetlenül attól, előnnyel lépünk pályára vagy sem. Az általunk képviselt játékstílus teljesen más. Főleg attól a teljesítménytől eltérő, ahogyan az első félidőben futballoztunk” – mondta az Európa Konferencia Liga 1. selejtezőkörében megrendezett Dila Gori-DAC párharc visszavágóját (2:0) követően Miroslav Káčer.

A hazai 2:1-es győzelemmel összeadva ez az eredmény az európai kupaporondtól való búcsúnkat jelentette. 2018 óta először estünk ki az 1. előselejtezőben. „Az öltözőben nagy a csalódottság, de mindent az alapoktól kell kezdenünk, a legegyszerűbb dolgokkal, amelyek visszaütöttek ebben a párharcban. A hazai összecsapáson sem voltunk kellőképpen agresszívek, nem futottunk eleget. A meccs egyes szakaszaiban megmutattuk a tudásunkat, de ez Európában kevés. Az első félidőben mélyen visszaszorultunk a saját térfelünkre, ami gondokat okoz nekünk. Aktívabbnak kellett volna lennünk és lezárni a területeket, de nem voltunk következetesek és a nem akarásunkkal saját magunkat helyeztük nyomás alá. Az ellenfélnek megvolt a minősége, hogy ezt kihasználja. Néhány szituációnál Samo Petráš tartotta meg a csapatot, tehát a különbség még nagyobb is lehetett volna” –tette hozzá a 27 éves középpályás.



(dac1904.sk)