A Hlas-SD élesen elítélte Orbán Viktor Szlovákiával kapcsolatos kijelentéseit

A Hlas-SD élesen elítélte Orbán Viktor Szlovákiával kapcsolatos kijelentését, melyben „elszakított országrésznek” nevezte Szlovákiát – tájékoztatta a TASR-t a párt. A Hlas-SD szerint elfogadhatatlanok az ilyen nyilatkozatok, és megkérdőjelezik Szlovákia szuverenitását, valamint területi egységét, az orosz-ukrán konfliktussal összefüggésben pedig veszélyes precedenst teremtenek.

MTI-felvétel

„Orbán Viktor kijelentése a már három éve tartó bizonytalan szlovákiai kormányzásra is bizonyíték, és Ódor Lajos jelenlegi hivatalnokkormánya szintén képtelen védeni a nemzetállami érdekeket. A parlamenti választás esélyt ad egy erős és külföldön is elfogadott kormány létrehozására, amely a nemzetközi színtéren is helyreállítja a Szlovákiával szembeni tiszteletet” – szögezte le a Hlas-SD.

Orbán Viktor magyar kormányfő hétvégén a tusványosi szabadegyetemen mondott beszédében bírálta a szlovákiai magyar kisebbséget, mert annak ellenére, hogy az ország lakosságának körülbelül tíz százalékát alkotja, képtelen parlamenti képviselet biztosítani magának. Szerinte ez „gyenge teljesítmény”, és „ennél azért többre van szükség, ha valaki a hazáért dolgozni akar az elszakított országrészekben". Orbán Viktor kijelentése miatt a szlovák külügyminisztérium bekérette Balogh Csabát, Magyarország szlovákiai nagykövetét, és magyarázatot kért tőle.

TASR