Ezt az időjárás sem gondolhatja komolyan – meglepő, mi vár ránk az elkövetkező 10 napban!

A nyár kellős közepén megtréfál bennünket az időjárás.

Fotó: TASR - illusztráció

Az elkövetkező pár napban sem sok esély van a tikkasztó hőségre az ország délnyugati részén.

Szerdán meglehetősen hűvös reggelre ébredtünk, és várhatóan a napi csúcsértékek sem haladják meg a 20 Celsius-fokot. A korántsem nyárias időhöz viharos szél is társul, ami miatt a meteorológusok figyelmeztetést adtak ki. Csütörtökön még kísértetiesen hasonló idő várható, pénteken viszont már javul a helyzet, akár 28 fokot is mérhetünk, szombaton pedig a 30 fokot is elérhetik a csúcsértékek - különösebben jelentős szél és csapadék nélkül.

Az SHMÚ 10 napos előrejelzése szerint vasárnap, hétfőn és kedden 25 és 28 fok közötti hőmérsékletekkel számolhatunk, majd szerdán megint zuhanórepülésbe kezd a hőmérő higanyszála: ismét csak 20 fok körüli csúcsértékekre van kilátás, ráadásul eső is nagy valószínűséggel jöhet.

Az időjósok szerint az azonnali felmelegedés ezúttal elmarad majd: egészen péntekig hasonló időre számíthatunk, legfeljebb 24 fok körüli hőmérséklettel és némi esővel.



(SHMÚ/parameter)