LÉNYEG: Mit szólsz ahhoz a kommenthez, hogy „a természetben sajnos a vadak lettek a királyok”…?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Rendőrségi felvétel

A minap azon siránkozott egy kommentelő a szociális hálón, hogy aszongya: „a természetben sajnos már a vadak lettek a királyok”. Nem semmi...! A rinyálás kiváltó oka az hír volt, amely szerint valahol Közép-Szlovákiában szarvascsordával ütközött egy autos. No mostan, mivel a szarvasokat egyelőre még nem lehet meginterjúvolni, nem kellene tudatni az ilyen íkúbajnokokkal, hogy mi volt előbb a természetben: szarvasok, nyulak, vaddisznók, medvék vagy a leaszfaltozott közútak meg az autók…?

Azt nem tudni, bár ami késik, nem múlik, mit gondolhatnak a mindenhez is jobban értő kommentelők arról, hogy a környezetvédelmi minisztérium eddig több mint 300 ezer eurót költött a farkasok, hiúzok és medvék megfigyelésére és megszámlálására. A Környezetvédelmi Minisztérium a Magyar Fórum körül tömörülő pártok felhívására reagált. Ez a politikai grupp szólította fel a minisztériumot, hogy hozza nyilvánosságra, mennyi pénzt költött a barnamedve megfigyelésére és kutatására.

Csak a hozzáértők mondhatják meg egyébként, hogy ez esetben sok-e vagy netán kevés az elköltött közpénz. Meg az is szakértőkre tartozik, hogy azok kapták-e meg, akik az inkriminált vizsgálatokra alkalmasak…

Itt kell megjegyezni, hogy a szóban forgó politikusok ugye a barnamedvék megfigyelésére költött közpénzt firtatták, a minisztérium pedig a farkasokra meg a hiúzokra is gondolt. És hát egyik fél sem említette a szarvasokat meg a vaddisznókat, amely állatfajokra leginkább jellemző, hogy időközönként automobilok útját is keresztezik.

Ez van, semmi sem tökéletes…

Maradjunk a közpénzeknél

Hagyjuk is hát az állatvilágot, maradjunk a közpénzeknél. Ami egyrészt azért közpénz, mert az emberek adójából származik, és akkor van jó helyen, ha az emberekre költi az állam. Ez a fontos követelmény látszik teljesülni augusztus elsejétől, mert bejelentették, hogy az új pozsonyi Bory csúcskórház valamennyi szakrendelőjébenben teljes ellátásra lesznek jogosultak az állami tulajdonban levő Általános Egészségbiztosító ügyfelei. Az egynapos sebészeti beavatkozások költségeit is fedezi teljes egészében a biztosító. Emellett állítólag folytatódnak a tárgyalások a fekvőbeteg-ellátásra vonatkozó szerződéskötésről is.

Tegyük hozzá a Dôvera és az Union magán-egészségbiztosító már márciusban szerződést kötött a kórházzal a teljes körű egészségügyi ellátásra. Tehát valamivel előbb ébredtek fel, mint az állami intézmény illetékesei.

Kulcshónap lesz augusztus a nyugdíjasok számára

Egyébként kulcshónap lesz augusztus a nyugdíjasok számára is. A júniusi valorizációt követően ugyanis ekkor fizeti ki nekik először a Szociális Biztosító az emelt összegű nyugdíjakat.

A Szociális Biztosító különben a nyári hónapokban több jogszabályi változást ültet át a gyakorlatba. Ebben az időszakban számolták 1,75 millió nyugdíj összegét újra a nyugdíjemelés miatt, emelték a minimálnyugdíjakat és újraszámolták a végrehajtásokat is. Mindemellett pedig folytatják a feltételeket teljesítő adósoknak nyújtott amnesztiát, amelynek köszönhetően a jelentkezők mintegy 65%-ával már rendezték az ügyeket.

Ugyancsak augusztus végéig kell benyújtani a Szociális Biztosítónak azt a nyilatkozatot, amely a szülői bónuszra való jogosultságot igazolja. A Szociális Biztosító továbbá augusztus 1-jétől fokozatosan felülvizsgálja az egyes rokkantnyugdíjasok rokkantsági százalékát, és a következő két évben emeli a rokkantsági nyugdíj összegét. Mindez automatikusan történik majd, nem kell külön kérvényezni.

Mit lehet mindehhez hozzátenni? Talán annyit, hogy soha ne legyen rosszabb uborkaszezonunk…

Jó nyaralást

Remélhetőleg így vélekedhetnek majd a nyaralásukról azok a bátrak is, akik a görög tüzek, illetve a Rodosz szigetén dúló erdőtüzek ellenére vállakoznak az odautazásra. Akadnak is ilyenek jópáran, annak ellenére is hogy a görögök szerint a sziget mintegy ötöde lángokban áll. Július 25-én például több szlovák állampolgár is elrepült a szigetre. Vannak, akik azért, mert tűzön-vízen át nyaralni akarnak. Akadnak viszont, akik azért keltek útra, mert utazási irodájuk nem volt hajlandó módosítani vagy törölni utazásuk időpontját.

A külügyminisztérium egyébként nem adott ki konkrétan tűzveszélyre vonatkozó figyelmeztetést, mert vannak Rodoszon olyan területek is, ahol jelenleg nem tombol erdőtűz. Ami elsősorban a sziget északi része.

Jól van, utazzon csak aki akar és mer. Jó nyaralást nekik!

Emelkedik az alkalmazottaknak járó ebédjegyek értéke

De van még pluszban valami itthon is. Idén másodszor emelkedik az alkalmazottaknak járó ebédjegyek értéke. A minimális érték eddig 5,48 euró volt, ez emelkedik most 5,85-re. A munkaügyi minisztérium így reagál az éttermi étkeztetésben növekvő ételek és alkoholmentes italok drágulására.

Egyelőre arról nincs infó, mennyire lelkesítő vagy épp kiábrándító ez a hír. Ezért a véleményezést bízzuk is a kommentelőkre. Annál is inkább, mert az infláció és az ebédjegyek értékének esete nem a zoológia tárgykörébe tartozik. A medvéknek, vaddisznóknak, hiúzoknak, nyulaknak, szarvasoknak és egyéb vadaknak különben is ingyenes az ebéd. Legalábbis egyelőre…

