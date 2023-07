Megtalálták Néró színházának maradványait a Vatikán közelében egy reneszánsz palota udvara alatt (FOTÓ)

A császári teátrum létezéséről eddig csak antik szövegekből, így idősebb Plinius történetíró és filozófus írásaiból lehetett tudni, a helye nem volt ismert. A maradványok a Szent Péter térre vezető széles Conciliazione-sugárúton emelkedő Palazzo della Rovere-palota udvarán folyó ásatások során kerültek elő.

A 2020-ban kezdett ásatásokon felszínre kerültek a félköríves nézőtér részletei, márványoszlopok, aranyozott stukkódíszítések és olyan helyiségek, amelyek valószínűleg a jelmezek és díszletek tárolására szolgáltak.

- mondta Daniela Porro római műemlékvédelmi főfelügyelő.

