Négymillió dollárért kelt el egy repülő őshüllő csontváza

Az árverésre került őslény egy hatméteres szárnyfesztávolságú, hatalmas, madárszerű állat volt, amely körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt. Az őshüllőt Hórusznak nevezték el a sólyomfejű egyiptomi isten után, és 2002-ben fedezték fel Kansasban, egy olyan területen, amely a krétakorban egy Észak-Amerikát kettészelő beltenger lehetett - közölte a Sotheby's.

Sotheby's announced an upcoming auction of fossilized skeletons belonging to an aerial predator and an aquatic reptile.



Sotheby's expects the pteranodon to sell for $4 million to $6 million and the plesiosaur, nicknamed Nessie, to sell for $600,000 to $800,000.



