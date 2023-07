“Az európai értékekről, a demokrácia, a szlovák többséggel való békés együttélés és közös munka a jövő, csak ezzel lehet igazi változást elérni” - mondja Palásti Orsolya Sára

Az együttműködés, a nyitottság és a tettrekészség a legfontosabb Palásti Orsolya Sára szerint, aki aktívan dolgozik azon, hogy egy demokratikus társadalom új generációját hozza létre. A Híd elnökségének legfiatalabb tagja 30. a választási párt listáján, ügyvédjelöltként dolgozik, emellett szorosan együttműködik civilszervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel. 2014-ben csatlakozott a Híd ifjúsági szervezetéhez, a IUVEN-hoz, amelynek 2018-tól alelnöke, majd 2020-tól elnöke lett.

Képen: Bukovszky László kormánybiztossal

Rozsnyón született, Párkány környékén nőtt fel, Pozsonyban tanult és diplomázott. Mindhárom városra más-más gazdasági-társadalmi helyzet jellemző, ezt ön is tapasztalta?

Sajnos hatalmasak az életszínvonalbéli különbségek az országon belül, és ez régiónként változik. A fejlettebb régióink is messze elmaradnak az európai átlagtól, de láthatjuk, hogy vezetőik igyekeznek ezeket felzárkóztatni. Közben azzal kell szembesülnünk, hogy itthon rengetegen élnek szegénységben, sőt, mélyszegénységben. Úgy gondolom, hogy eljött az idő, hogy rájuk és az ő régiójukra koncentráljunk. Mindenkinek jár a megfelelő életszínvonal, éljen akár északon, délen, keleten, vagy nyugaton.

A regionalizmus és a fontos regionális témák felkarolása a Hídra is jellemző. Ez is volt az, ami megszólította, hogy aktívan részt vegyen a párt munkájában?

Igen, részben. 2014-ben csatlakoztam a IUVEN ifjúsági szervezethez, amikor a régiókban élő fiatalok nagyon szívesen vettek részt a különböző eseményeken, legyen szó akár képzésről, sporteseményről, előadásról, kvízestről. A kiváló, sokszínű társaságon kívül fontos volt számomra, hogy ezeken az összejöveteleken az európai értékekről és a demokráciáról is beszéltünk, valamint a szlovák többséggel való békés együttélésről és közös munkáról. Úgy éreztem, hogy ez a jövő, aminek üzenetét minél több emberhez el kell juttatnunk, ugyanis csak ezzel lehet igazi változást elérni. Azóta még biztosabb vagyok ebben. Sok szlovákiai ifjúsági szervezettel volt lehetőségem együtt dolgozni. Megtapasztaltam, hogy működik az “amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten” - mert a partnerek mindig annyira igyekeztek együttműködni, amennyire én is nyitott voltam erre. Az együttműködésre és a közös problémamegoldásra.

Képen: Palásti Orsolya Sára már 4.alkalommal vett részt a pozsonyi Vigadóbál szervezésében

Nem sok fiatal, új arcot látunk a politikai és ezen belül a szlovákiai magyar közegben. Ön is azt mondja, hogy ma már nem jellemző, hogy sokan jelennek meg egy rendezvényen, kevésbé érdeklik a fiatalokat ezek a történések?

Jelentősen megcsappant a létszámunk. Ennek egyik oka az elmúlt kormányok tevékenységében és a Híd akkori szerepvállalásában keresendő, illetve a legutóbbi politikai garnitúra szerencsétlen, szinte minden szakmai hozzáértést mellőző országirányításában. Ez mind nagyon negatívan hatott a fiatalok gondolkodásmódjára. Eltaszította, elriasztotta őket a politikától. Úgy veszem észre, hogy az elmúlt időszak bizalmatlanságot keltett a fiatalokban. Ebben keresendő az elmaradó aktivitás oka. Ez pedig nem jó, hiszen a jövőt, a jövőnket most alakítjuk. Ebből nem lenne szabad kimaradnunk.

Képen: Tüntetés az orosz nagykövetség épülete előtt az ukrajnai háború kitörésének másnapján

Hogyan lehet ezen változtatni?

A politikai pártoknak nagyobb figyelmet kellene szentelniük arra, hogy kineveljék a következő generációt, nagyobb teret kellene adniuk a tenni vágyó fiataloknak. Az is fontos lenne, hogy megváltozzon a politikai párbeszéd. Személyes vádaskodások helyett konkrét megoldásokról szóljanak a viták. Mindez előrelendíthetné, hogy a fiatalok újra bizalommal forduljanak a politika felé és akarjanak tenni a változásért. Most azt érezhetik, hogy hiába minden erőfeszítés.

A Híd mennyire nyitott a fiatalok iránt, van-e hely az új, hiteles arcoknak?

Tapasztalataim szerint a Híd felettébb nyitott és igyekszik teret adni a fiataloknak. 2014-óta figyelem a közös munkát, az ifjúsági szervezet létrehozása akkor egy olyan haladó lépés volt, amivel megalapozták az új politikai generációt. Azóta több párt is követte ezt a példát. 26 évesen a 30. helyet kaptam a közös listán, ha önálló listánk lenne, valószínűleg a 15. hely körül lennék, ez már szerintem bizonyíték arra, hogy tényleg igyekeznek teret adni az új generációnak.

Képen: Palásti Orsolya Sára, Lelkes Dominik. Youth wings meeting

Sejthetjük, hogy a fiatalok kedvét mi vette el, de melyek azok a témák, amelyekre megoldást várnak?

A déli régióból származó friss diplomásként és friss házasként teljes mértékben szembesülök az ifjúság mindennapi gondjaval, legyen szó a legalapvetőbb szükségletekről, mint a lakhatás, az orvosi ellátás, munkahely, vagy az ennél láthatatlanabb problémákról, mint a szellemi jólét, vagy a társadalmi nyomás, a bürokrácia. Ezek többséget vagy saját bőrömön tapasztalom, vagy a közvetlen környezetemben figyelhetem meg. Úgy gondolom, ha már vannak emberek, akik képesek nevén nevezni a problémát és definiálni azt, akkor szakemberekkel együttműködve megtalálhatjuk a megoldásokat, amelyeket meg is tudunk valósítani. Ezzel kapcsolatban teljes mértékben hiszek a Hídban és úgy gondolom, hogy Mikuláš Dzurinda Modrí pártja nagyszerű partner ebben, kidolgoztuk a programunkat és szerintem jó irányba haladunk.

A közösségi portálon közétett videóiban is igyekszik megnevezni ezeket a problémákat, gondolok itt például Boris Kollár házelnök botrányainak visszásságaira. A családon belüli erőszakról nehéz eleget beszélni, de hogyan lehetne segíteni az áldozatokon?

Jelenleg elsősorban nonprofit szervezetek és polgári társulások segítségére számíthatnak az áldozatok. Az ő munkájuk az irányadó ebben a tekintetben. Elsősorban azt szorgalmazom, hogy több támogatást kapjanak ezek a szervezetek, hogy új szintre emelhessék a munkájukat. Párbeszédet kell kezdeni velük arról, hogy mire van szükségük - szakemberekre, struktúrára, vagy anyagi támogatásra. Nem zárom ki, hogy a továbbiakban ezekkel a szervezetekkel együtt új lehetőségeket teremtsünk annak érdekében, hogy a bántalmazott személyek gyorsabbb segítséghez juthassanak. A megelőzésre, a megelőző tájékoztatásra is jobban oda kell figyelnünk a jövőben.

A hétköznapjaiban is megjelenik az aktivizmus és a segítségnyújtás. A napokban hosszú szőke haját egy rákbetegeket segítő alapítványnak ajánlotta fel.

Szerettem volna felhívni a figyelmet erre a projektre. Kevés ember tud a lehetőségről, pedig nagy segítséget jelent azoknak, akik elvesztették a hajukat a kezelés miatt. Szeretném megmutatni az embereknek, hogy mennyire kevés elég a segítséghez, és a nonprofit szervezetek nem az ördögtől valók. Vannak politikai pártok, amelyek ezzel kampányolnak és azzal riogatják a választókat, hogy ezek a szervezetek kiveszik az emberek szájából a kenyeret. Ez abszurdum. Fontos rámutatnunk arra, hogy ezek a szervezetek tényleg nélkülözhetetlen munkát végeznek.

A civilszervezetek elleni riogatás kapcsán is többen megjegyezték, hogy a valódi problémákról a látszólagosak felé terelődik a hangsúly és a kampányban is ezek kerülnek előtérbe. Arra van-e most szükség, hogy valaki szexi legyen, vagy arra, hogy normális?

Azt vallom, hogy másnak lenni normális. Szerencsére mindannyiunk más személyiség, másban tehetséges és máshogy érvényesül. Így alkotunk egy sokszínű társadalmat, ahol az emberek tanulhatnak egymástól. Ki fogja megmondani, hogy mi a normális? Vajon a szatén nadrág és a fehér blúz, vagy a munkáskesztyű és a korai ébresztő, vagy a házasság nélküli együttélés, esetleg a korai házasság? Ki dönti el, hogy melyik legyen a normális? Szerintem egyikünknek sem az a dolga, hogy ezt értékelje, inkább az, hogy hivatástól, nemtől, egészségügyi állapottól, nemzetiségtől, szexuális irányultságtól függetlenül olyan életszínvonalat hozzunk létre, amelyben senkinek sem kell nélkülöznie. Sajnos a kampányban előkerülnek a nagy visszhangot kiváltó témák, a választóknak kell kiszűrniük, hogy számukra mi igazán fontos és, hogy kinek mit hisznek el ezekből a nagy szövegekből. A hangzatos témákkal csak elterelik az emberek figyelmét arról, hogy mennyire nem működik például az egészségügy, vagy az infrastruktúra. Az jelenthet megoldást, ha felvállaljuk, hogy populista és szélsőséges jelszavak nélkül, átgondolt és megvalósítható programmal is meg lehet szólítani az embereket.

Megvan ez a potenciál a Kékek - Híd pártlistán?

Igen. Határozottan úgy gondolom, hogy nemcsak egy ember, hanem az egész csapat arra ösztönözni egymást, hogy kézzelfogható változást hozzon. A kampányunkat is erre építjük. Mi a jó oldalon állunk.

