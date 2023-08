Az interneten dicsekedtek azzal, hogyan vertek szét egy autót - a rendőröknek nem igazán tetszett a videó

Az utóbbi időben két videó kezdett el futótűzként terjedni az interneten. Az egyiken két fiatal férfi éppen egy autót ver szét Losoncon, a másikon a veszélyes autóvezetés mintapéldáját láthatjuk. A felvételek készítőit már a rendőrség elfogta.

Az első videón azt láthatjuk, ahogy két fiatal férfi éppen egy autót szeretne felborítani. Mikor ez nem sikerül, az egyik tettes felmászik a jármű tetejére, majd elkezd rajta ugrálni. Végül szétvágják a z autógumikat, és szétrúgják a visszapillantó tükröt is. Mindezt a közösségi hálón is megosztották, ám azt még csak nem is sejtették, hogy a rendőrséghez is eljutott a videó.

"A losonci rendőrség azonnal intézkedésbe kezdett, amint meglátta a videót"

- közölték a hatóságok.

A zsaruknak nem kellett sokáig nyomozni, hamar előkerültek az elkövetők. A fiatalabb férfi 22 éves, a másik 26. A harmadik tettes a barátjuk, ő készítette a felvételeket.

A Joj szerint a szétvert autó egy volt szupermarket előtt állt, egy szemtanú szerint, már vagy három hete.

Ez elkövetők ellen eljárást indult - közölte a portállal Petra Kováčiková besztercebányai rendőrszóvivő.

A 22 éves férfi egy másik videóban is feltűnik, ahol egyszerre több közlekedési kihágást is elkövet. Az elkövető jogosítványát bevonták, plusz egy 300 eurós büntetést is kapott mellé.

VIDEÓ:



(Joj)