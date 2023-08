Izlandon nemrég egy új vulkán keletkezett, aminek aktivitása figyelemmel követhető élő adásban (FOTÓK+VIDEÓ)

Ez a vulkán csak néhány hete keletkezett, de krátere már több tíz méter átmérőjű.

Az egyik vulkáni tevékenységéről ismert hely Izland, ahol körülbelül 130 vulkán található. A közelmúltban azonban Grindavík városánál három új hasadék bukkant fel, amelyek lávát és különféle gázokat kezdett lövellni a levegőbe. Bár kettő hamarosan bezárult, az egyik nyitva maradt, és folyamatosan növekszik és lávát lövell ki.

Az izlandi Litli-Hrútur név magyarul „kis báránynak” fordítható.

The eruption by Litli-Hrutur, "Little Ram," captured in the light of the setting midnight sun



A stunning sight as orange hues from the setting sun light up the sky and match the glowing river of lava making its way through the landscape