FELMÉRÉS: Ha a fiatalokon múlna, a PS lenne kormányon, a nyugdíjasoknál pont az ellenkezője lenne igaz

A fiatalok és a nyugdíjasok között hatalmas a szakadék a tekintetben, hogy kit látnának szívesen kormányon - derült ki a Focus felméréséből, amelyet az Aktuality.sk számára készített.

Fotó: TASR

A Focus három csoporta osztotta fel a népességet. Az első csoportba a 18 és 30 év közöttiek kerültek. Itt jól látszik, hogy a legkedveltebb politikai tömörülés a Progresívne Slovensko (24,4 százalék), a liberálisokat a Republika (15,6 százalék) követi. A harmadik helyen a Hlas (14,7 százalák) végzett. A Smer-SD 5,9 százalékkal jutna be a parlamente. A legkedveltebb magyar párt a Szövetség (2,9 százalék).



Így szavaznának a fiatalok (Forrás: Aktuality)



A középkorúaknál (31 és 59 év közöttiek) már picit más a helyzet. Itt a legnépszerűbb párt a Hlas (17,6 százalék), második helyen a PS (14,5 százalék), mögöttük pedig a Smer (14,3 százalék). A legnépszerűbb magyar párt szintén a Szövetség (3,6 százalék).



A középkorúaknál Pellegrini a befutó (Forrás: Aktuality)



A nyugdíjasoknál egyértelműen a Smer a legkedveltebb párt, ha rajtuk múlna, Robert Fico 34,4 százalékkal lenne az ország miniszterelnöke. Második helyen a Hlas lenne kerek 15 százalékkal, de a dobogón a KDH is helyet foglalna 11,2 százalékos eredménnyel. Negyedik helyen a Szövetség végezne, sőt, be is jutna a parlamentbe 6,2 százalékkal. A Sme Rodina, az SaS és a PS pedig parlamenten kívüli pártok lennének.



A nyugdíjasok leginkább Ficot szeretnék látni a miniszterelnöki székben (Aktuality)



A felmérést a Focus ügynökség április és július között készített közvélemény-kutatásiból állították össze.



