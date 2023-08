Már automatából is lehet kábítószert vásárolni, és ez nem a sötét jövő, hanem a szomorú jelen

Miközben több tucatnyi ember éppen évtizedes börtönbüntetését tölti marihuánatermesztés miatt, és gyilkosokkal, maffiózókkal, erőszaktevőkkel raboskodik egy cellában, addig az állami szervek rá se hederítenek egy félszintetikus kábítószerre, amely a kannabisz fő hatóanyagához, a THC-hez hasonló. Ez a hexahidrokannabinol, vagy rövidítve a HHC. Weboldalakról, dílerektől, sőt, áruházláncokban kihelyezett automatákból is hozzájuthatunk ehhez az anyaghoz. Utánajártam, hogyan sikerült egyes cégeknek kicselezni a jogszabályokat, hogy legálissá tegyenek egy dizájnerdrogot, rákérdeztem, miért számít annyira népszerűnek ez a kábítószer, kiderítettem, ki üzemeltet a Csallóközben ilyen automatákat, és végül megpróbálom megválaszolni a legfőbb kérdést: veszélyes lehet-e a HHC használata?

Grafika: Poroknovec Erik

A csallóköziek is jól betéphetnek!

Ha valaki rendszeres látogatója a dunaszerdahelyi Galéria üzletközpontnak, biztosan felfigyelt már a Tesco pénztárgépei mellett lévő szürke automatára, amely mintha csak azért volna ott, hogy miután a vásárlók telerakták kosarukat élelmiszerrel, bevásárolhassanak tudatmódosító szerekből is. De ha nem is vételeznek maguknak drogot az automatából, biztosan meglesik, milyen termékek találhatók a gép üvegfalán túl.



A dunaszerdahelyi automata (Fotó: szerző)

A rekeszekben főleg CBD-ből készült olajokat, jointokat, vape-ket, e-cigihez szükséges patronokat tárolnak. Maga a CBD a marihuána egyik hatóanyaga, idehaza legális, legfőképp azért, mert nem lehet tőle betépni. Ellentétben a HHC nevű anyaggal, ami bár nem konkrétan olyan, mint a THC - vagyis a marihuána tudatmódosító hatóanyaga -, emberi fogyasztása mégis hasonló bódultságot, eufóriát eredményez. Viszont, amíg a klasszikus marihuána - közismertebb nevén: fű - Szlovákiában illegális, addig a HHC-t tartalmazó termékeket akár ebben a dunaszerdahelyi automatában is megvásárolhatjuk.



A vape most a legmenőbb (Fotó: szerző)

Ottjártamkor főleg vape (egyszerhasználatos e-cigi) formájában volt kapható, ám az automatákból (és most nemcsak a dunaszerdahelyiről beszélünk) olajokhoz, süteményekhez, gumicukrokhoz, rágógumihoz, de akár előre megtekert jointokhoz is hozzájuthatunk, amelyek tartalmazzák ezt az anyagot.

A szakember válaszol

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megyfigyelőközpontja (EMCDDA) nemrég publikált egy tanulmányt a hexahidrokannabinolról (HHC). A tanulmámyból kiderül, hogy a HHC egy félszintetikus kannabinoid, amelyről az 1940-es években írtak először, akkor még csak a tudományos körökben. A HHC-t a már említett CBD-ből állítják elő. Farmakológiai szempontból pedig hasonlóan hat a szervezetre, mint a kannabisz fő hatóanyaga, a THC. Azt több marihuánafogyasztó is megerősítette portálunknak, hogy a HHC fogyasztása náluk hasonló érzéssel jár, mintha „be lennének tépve“.

A hivatalos szervek először az Egyesült Államokban, 2021 végén szereztek először tudomást arról, hogy HHC-t tartalmazó termékek kerültek forgalomba a piacon. Európában Dániában foglalták le az első HHC-t tartalmazó terméket. Erre 2022 májusában került sor, az év végére pedig már az uniós tagállamok (+Norvégia) 70 százalékában regisztráltak hasonló árut. Szlovákiában 2022 júliusában jelezték először a hatóságok a HHC felbukkanását.

Mivel részben egy mesterségesen előállított anyagról van szó, így a gyártásohoz különféle vegyi anyagok szükségesek.

Mivel a gyártók nem állnak szinte semmilyen állami kontroll alatt, így olyan vegyszereket is tartalmazhatnak a HHC-val ellátott termékek, amelyek semmilyen módon nincsenek feltüntetve azok termékleírásában.

Felvettem a kapcsolatot Ujváry Istvánnal is, aki a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának ill. a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának címzetes egyetemi docense, és aki többek között a fent említett EMCDDA-tanulmány egyik szerzője (fontosabb publikációja HHC-témában ITT olvasható). A szintetikus szerves kémiával foglalkozó vegyészmérnök elmondta, hogy az előállítás során számos nehezen beszerezhető anyaggal kell dolgozni, több művelet szakszerűtlen végrehajtása pedig komoly tűzveszéllyel is járhat.

Ujváry István azonban portálunknak külön megjegyezte:

„...az előállítás során kisebb‐nagyobb mennyiségben ismeretlen hatású (olykor ma még ismeretlen szerkezetű) vegyületek is képződnek, és ezekről alig tudunk valamit.“

Szerinte az automatákból vásárolt termékeken feltüntetett adatokban sem bízhatunk feltétlenül.

„Ezeknél mind a hatóanyagmennyiség, mind az összetétel bizonytalan.“

- szögezte le a vegyészmérnök. Ujvárynál arra is rákérdeztem, hogy mik lehetnek a HHC használatának rövid- és hosszútávú hatásai:

„Mivel erre vonatkozóan sem állatkísérletes, sem emberi fogyasztásból következő tapasztalataink nincsenek, erre a kérdésre nem lehet egyértelmű, határozott választ adni. (...) A függőség, pszichés zavarok, hiperemézis (csillapíthatatlan hányás és hányinger - szerk. megj.) stb. hasonlóak lehetnek mint a THC‐nál tapasztalható nem kívánt mellékhatások. Természetesen minden biológiai hatás dózisfüggő.“





Részlet Ujváry István előadásának egyik prezentációjából, amely a HHC-val kapcsolatos problémákat szedi listába. (SZTE, Farmakognóziai Intézet Szeged, 2023. április 20.)





Kiskapuk, hézagok, be nem tartott törvények

Jogosan tehető fel a kérdés, hogy ha a HHC ennyire hasonlít egy illegális szerre, sőt, úgy hat az emberi szervezetre, mint egy illegális szer, miért nem illegális, és miért kapható szabadon?

Több helyen is úgy számoltak be a HHC-ról, mint egy olyan anyagról, amely szerepel a tiltott szerek listáján, ám ez nem igaz. Ugyanis HHC-nek rövidítenek egy hasonló szerkezetű anyagot is,

így az automatákból kapható HHC-s termékek teljesen legálisak.

Hivatalosan egy "másik HHC" szerepel a büntetőtörvénykönyvben:



A HHC így szerepel a tiltott szerek listáján

Viszont a történetnek van egy másik "összetevője", amely segítségével akár forgalomba is hozzhatják a HHC-t tartalmazó termékeket:

A kereskedők ugyanis felfedeztek egy szürke zónát a jogszabályokban: rájöttek, hogy ha a HHC-t tartalmazó termékeknél feltüntetik, hogy nem alkalmas fogyasztásra, majd a használati útmutatóra rábiggyesztik, hogy például kutatók és gyűjtők számára kínálják termékeiket, a szerrel való kereskedelem egyszeriben legálissá válik.



A HHC és a HHC-P közötti különbség narancssárgával van feltüntetve

Az alábbi képernyőfotón az látható, hogy az egyik gyártó a HHC-t tartalmazó vape-jének leírásában azt tünteti fel, hogy terméke nem használható közvetlenül fogyasztásra, sőt, elszívni sem lehet. A termékleírásban pontosan ez szerepel:



Az egyik HHC-t tartalmazó termék leírása

A termék megfelel a §167/1998 törvénynek. Ipari, technikai és kertészeti célokra. Nem alkalmas közvetlen fogyasztásra vagy elszívásra. Gyűjtői tárgyról van szó.

Hogy akkor mégis mire lehet használni az elektromos cigarettájukat? A rövidke szövegből ugyan nem derül ki, hogy egy e-cigit mégis hogyan lehetne használni mondjuk kertészeti célokra (esetleg el kell ásni?), ám erre nincs is szükség, a lényeg, hogy ezzel támadhatatlanná tették az általuk forgalmazott HHC árusítását.

A gyártó a biztonság kedvéért egy paragrafussal is kiegészítette a mondandóját, ám ez egy csehországi törvénynek a rövidítése, a legtöbb gyártó, forgalmazó és webshop ugyanis a szomszédos országba van bejegyezve, ahol még csak a jogszabályok megkerülésére sincs szükség.

Akik jól járnak

A HHC egy olyan szer, amelynek lehetséges kockázatairól még a tudósok sem tudnak sokat mondani, a kereskedőknek pedig szlovák jogszabályok szürke zónáit megtalálva sikerült forgalomba hozni az anyagot tartalmazó termékeket. Azt, hogy a gyakorlatban hogyan is működik a rendszer, arról azok tudnának a leginkább mesélni, akik profitálnak is ebből. Sikerült felvennem a kapcsolatot a bevezetőben említett csallóközi automata üzemeltetőjével, az executives s.r.o. ügyvezető-tulajdonosával, Milan Hutkaival. Hutkai egyébként politikai múlttal is rendelkezik, korábban a Most-Híd választási listáján is indult, majd politikai jelöltként a Pozsonyi Vízművek leányvállatához, az Infra Services nevű céghez került mint vezérigazgató. Hutkai 2019-ben azután került a sajtó figyelmének középpontjába, hogy 150 ezer eurós végkielégítéssel távozott a cégtől. Távozásakor öthavi munkabérre lett volna jogosult, ám végül egy egész éves fizetését kapta meg lelépőként. Ezután pedig hat hónapig még mint tanácsadó is dolgozott a cégnek, melynek azelőtt öt évig a vezérigazgatója volt.

HHC-ügyben sikerült elérnem Hutkait, aki megerősítette portálunknak, hogy cége elsősorban automatákat üzemeltet, melyeken keresztül kereskedelmet folytat, a termékeket nem ő gyártja, erre megvannak a saját beszállítói. Elmondása szerint a beszállító felelős azért, hogy a termékek megfeleljenek a kellő elvárásoknak - amik a törvényekből vagy más jogi előírásokból és normákból származnak.

"Ezt a cég iratokkal tanúsítja"

- nyomatékosította a termékek kapcsán Hutkai.

A cégvezető szerint a beszállítók egy igazolással is rendelkeznek az egészségügyi minisztériumtól, hogy a termékekben nem található tiltott anyag. Hutkaitól azt is megkérdeztük, hogy szerinte az automaták által kínált termékek alkalmasak-e a fogyasztásra:

"Most konkrétan nem tudom, hogy fogyasztásra (alkalmasak-e - szerk. megj.), talán ezeknél a termékeknél nem, de ezt jelenleg pontosan nem tudom megmondani."

Szerinte azt, hogy milyen módon kell használni a termékeket, a vásárló onnan tudhatja meg, hogy rá van írva annak csomagolására. Annak kapcsán, hogy a csomagoláson az van feltüntetve, hogy gyűjtőknek és kutatóknak ajánlják a termékeket, míg a való életben a vásárlók elfogyasztják ezeket, Hutkai így válaszolt:

"Hogy aztán ők (a vásárlók - szerk. megj.) mit csinálnak a termékkel, azt én nem tudom megmondani, de a használati útmutató szerint kéne eljárniuk."

Az automaták biztonsági rendszere is szóba került a beszélgetés során:

"A vásárlónak, aki a terméket megvásárolja, annak elsősorban nagykorúnak kell lennie, mert az ilyen termékeket csak személyazonossági igazolvány felmutatásával lehet vásárolni."



A dunaszerdahelyi automata az életkort is ellenőrzi - személyi igazolvány vagy útlevél alapján. (Fotó: szerző)

Hasonló kérdésekkel fordultam a Tesco sajtóosztályához is, ugyanis a fent említett cég automatái többségében az ő áruházláncaik területén vannak elhelyezve. Cikkünk megjelenéséig nem kaptam tőlük választ.

A weboldalak világa

A tudományos publikációk, a jogszabályok, és a paragrafusokkal trükköző vállalkozók világán túl arról érdemes szót ejteni, hogyan csapódik le a HHC elterjedése a rekreációs kábítószerfogyasztók körében.

Több fogyasztóval is beszélgettem, legtöbbjük főleg webshopokat használ a napi/heti/havi adag beszerzésére. Egy neve elhallgatását kérő fogyasztó elmondása szerint az interneten fellelhető boltok főleg az árkedvezményekkel húzták be őt ebbe a világba. Ráadásul egy bizonyos megvásárolt mennyiség felett ingyenes kiszállítás is jár a rendelés mellé. A feketepiacon, ahol ezek a fogyasztók a klasszikus marihuánát tudják beszerezni, aligha adnak a dílerek ilyen jelentős kedvezményeket.



...mint a búcsúban (Screenshot)

A weboldalak további előnye a gyors kiszállítás (pár nap). Igaz, akadálynak tűnhet, hogy több internetes áruház is feltünteti: a kiszállításkor ellenőrzik a vásárló korát, ám ez a fogyasztók elmondása szerint legtöbbször nem igaz. Egy meg nem nevezett webshopban ki is próbáltam a rendelést, és a futár kiszállításkor a koromra még csak messziről sem volt kíváncsi.



A weboldalak biztonsági rendszere

Sőt, vannak olyan HHC-t árusító weboldalak, amelyek még a fenti „biztonsági rendszert“ sem építették be a honlapjukra: 19 vizsgált weboldalból 8-nál nem találtam életkor-ellenőrzőt.

Azon túl, hogy a HHC olcsóbb és kényelmesebben megvásárolható, mint a marihuána, birtoklása nem számít bűncselekménynek, de még szabálysértésnek sem.

Így csinálják ezt minálunk

Az, hogy a HHC olcsóbb, mint a marihuána, egy további problémakört okoz:

azok a fűfogyasztók, akik a hagyományos marihuánára fogadnak, már nem is lehetnek teljesen biztosak abban, hogy az általuk megvásárolt feketepiaci termék színtiszta marihuána.

A dílerek ugyanis rájöttek, hogy ha HHC-vel lepermetezett/átitatott növényi származékokat kevernek a kannabiszhoz, akkor több haszonra tehetnek szert. Ezt az átverést azért nehéz leleplezni, mert egyrészt az ún. HHC-s fű kísértetiesen hasonlít marihuána állagára, másrészt pedig a keverékben THC is található, tehát a fogyasztó ezt az általa keresett hatást is valamennyire érezni fogja.

A marihuána HHC-vel történő felütése azért is termel nagyobb profitot a dílerek számára, mert míg a klasszikus marihuána grammját hosszú évek óta 10 euróért "mérik", addig a HHC-s anyagok grammja - nagyobb mennyiség rendelése esetén - már 3-4 euróért hozzáférhető.

Az alábbi videómban mutatom be, hogy is csinálja ezt egy identitása és neve elhallgatását kérő díler:







A HHC jövője

A kannabisz HHC-vel történő felütéséről megkérdeztem Zacher Gábor magyarországi toxikológust is, aki szerint maguk a fogyasztók “az égadta világon nem fognak semmit észrevenni”, ha HHC-t kevernek majd a marihuánájukhoz. A sztárdoki találkozott már HHC-tartalmú gumi- és pillecukrokkal is, de tapasztalata szerint a HHC-s e-cigik használata jóval nagyobb népszerűségnek örvend:

“Ezek a vape-k Szlovákiában teljesen legálisak. Vannak köztük tölthetők is, amelyekbe technikailag könnyű belevinni magát az anyagot, és így könnyen kapni olyan vape-t is, amelyik HHC tartalmaz”

- mondja a toxikológus.



Zacher Gábor (Paraméter-archív: Szinghoffer Mátyás)



Hogy hosszú távon milyen kockázatokkal jár az anyag fogyasztása, arról a toxikológus így vélekedett:

“Habár elég régóta ismert maga a HHC, túl sokat még nem nagyon tudunk róla.”

Zacher szerint Magyarországon egyelőre nem tudni olyan esetről, hogy valaki a HHC miatt került volna a sürgősségire, és az európai sajtóban sem találni ilyen eseteket. A doki szerint ennek egyszerű oka van:

“Ha netán valaki elszívott egy ilyen cigarettát, és kórházba került, nagyon-nagyon kevés esetben történik meg az, hogy vesznek tőle mondjuk vizelet- vagy vérmintát és ezekből kimutatják magát a HHC-t.”

Mit hozhat a jövő a toxikológus szerint?

“Most éppen divatos a HHC, de hogy mit hoz a jövő? Ezt ebben a pillanatban sajnos egyáltalán nem tudjuk megmondani.”

És hogy mi a tanulság? Talán csak annyi, hogy miközben a tudósok nem tudják megjósolni, mi fog történni a jövőben, addig a törvényhozó politikusok még csak a jelennel sincsenek tisztában. És amíg ez nem változik, addig az érvényben lévő jogszabályok alapján a növénytermesztők rács mögé kerülnek, a dizájnerdrogokat forgalmazó dílerek kereskedők pedig sikert és profitot könyvelnek el a legális kábítószer-árusításból.

(Poroknovec Erik)