LÉNYEG: A fiatalok úgy rühellik Ficót, hogy szinte kiutálnák a pártját a parlamentből. És ez még a kisebbik „baj”

Fotó: TASR

A szerdai nap mi mást is hozhatott volna, mint pár új közvélemény-kutatást, ami meg megerősítette a tapasztalatot, hogy néhány héttel a választások előtt az eltérő választói korcsoportok különböző pártok felé kacsingatnak. A Focus ügynökség mérése arra enged következtetni, hogy a fiatalok és a nyugdíjasok között enyhén szólva nem teljes az összhang, kit látnának szívesen kormányon.

Dupláznának a progresszívek, de csak bizonyos körökben

Ha a 30 év alatti fiatalokon múlna az új parlament összetétele, akkor a legnépesebb frakciója a Progresívne Slovenskónak lenne, hiszen a támogatottságát a „normális” felmérésekhez képest szinte megduplázná és 24 és fél százalékot érne el. Ami majdnem annyi szavazatot jelentene, mint amennyit 2020-ban Igor Matovičék zsebeltek be. Jól járnának ezzel a korosztállyal az operettnácik köpenyéből előbújt republikások is, mert ők is már-már megkétszereznék a táborukat. Peter Pellegriniék Hlas pártjának meg szinte édes mindegy, melyik generáció megy el szavazni, mindehol hozza a nagyjából 15 százaléknyi népszerűségi mutatót. Nem ennyire kiegyensúlyozott a Smer teljesítménye a fiatalabbak között, a 6 százalékosnál is gyengébb mutatójuk arra enged következtetni, hogy kis híján annyira ciki lehet Robert Fico csapata ebben a körben, mint a nyugdíjasokéban a liberális progresszívek tömörülése. A 31 és 59 év közötti tapasztaltabb ifjak 17 százalék feletti eredményt biztosítanának a Hlasnak, második helyre sorolva a PS-t, harmadikra pedig a Smert, 14- 14 százalék körüli elfogadottsággal. A legnépszerűbb magyar párt, a Szövetség még ennél a korcsoportál sem tudna labdába rúgni, a maga 3,6 százalékával. De aztán jönnek a 60 felettiek társasága, és az ő választói magatartásuk legalább annyira bejönne Ficóéknak, mint mondjuk Forró Krisztiánéknak vagy a kereszténydemokratáknak. A nyugdíjasok egyleteiben egyértelműen Fico a sztár, a 35 százalékos rajongótábor a mennyet jelentő miniszterelnöki fotelba repítené a többszörös exkormányfőt, ráadásul még a Szövetség is hat százalék felett végezne. Aminek, elnézve az utóbbi idők mozgásait, a magyarok tiszteletét állítólag kiérdemlő pártelnök még külön örülne is.

Matovič legszívesebben az 500. lenne a listáján

Annak már annyira nem tapsikolna Fico, ha az egyszerű emberek is megugranák a koalíciósokra érvényes 7 százalékot, és egyelőre nem is kell nagyon izgulniuk, mert Matovičék a középkorúak kolléktívájában is csak 6 százalékon állnak. Biztos ezen akarnak sürgősen változtatni az OĽaNO-ban, így aztán a lejárt szavatosságú parlamentünkben még mindig legerősebb képviselői csoporttal rendelkező tömörülés a hétvégén bemutatta kampányának látványosságait. Azokat az olasz miniautókat, amelyekkel róni fogják az ország útjait mind a 79 járásban. Nyolcvannál is több Fiat 500-ast szerzett be a minden lében kanál pártvezér, és erre jó oka van, mivel ez hozzásimul az "500-as a zsebben és a garázsban is" szövegezésű kampányszlogenhez. Hogy a farzsebbe hogyan kerülne egy ropogós lilahasú, az még mindig azzal függ össze, hogy a káoszkabinet egykori vezetője nem mondott le arról a tervéről, hogy ennyit perkálnának ki a választásokon való részvételért, ha szeptember után döntési pozícióba kerülnének. A városi kiasautó meg szintén a kampánynak köszönhetően köthet ki valamelyik támogatójuk tárolójában, ha mondjuk csatlakozik a párt által elindított játékhoz. Egyszerűbb berkekben most az is jelszó, hogy "gyere velünk legyőzni a maffiát", közben meg könnyen meglehet, hogy a beszervált „szinkvecsentók” költségeinek elszámolásával az OĽaNO-s bagázs megkerüli a kampánykiadásokra vonatkozó törvényt.

A rossz oldalon állunk, és még nem szégyenkezünk

Szerdán az is kiderült, hogy az ország lakosságának többsége nem szeretné, ha a jövőbeli kormány katonai segítséget nyújtana az oroszok által megtámadott szomszédos Ukrajnának. Az AKO felmérésének azért is roppant lehangoló az üzenete, mert abból világosan kitűnik, hogy a magyarországi központosított népbutítás mekkora sikert ért el a mi régiónkban is. A közszolgálatinak csúfolt magyar tévéből és rádióból csak úgy árad a Putyin-simogató propaganda, közben meg ezzel az oroszok egyértelmű elítélése elől eltáncoló gyávaságával csak annyira áll a nemzetünk a jó oldalon, amennyire azon álltunk Hitler csatlósaként is. A kultúrfölényünkről szóló ábrándjainkon is csak sírva vigadhatunk, főleg, ha ezt a felmérést nemzetiségekre lebontva vizsgáljuk. Ebből ugyanis az derül ki, hogy a szlovákiai magyarok kétharmada ellenzi a létükért küzdő ukránok támogatását, míg a szlovák nemzetiségűeknél meg ez az arány „mindössze” 50 százalék. Majd 5 vagy inkább 15 év múlva, amikor már talán kellő távolságba kerül mindaz, ami ilyen tragikussá deformálta a józannak gondolt gondolkodásunkat. Foghatjuk a fejünket amiatt, hogy mennyire hagytuk magunkat lóvá tenni. Hiszen a legszívesebben látni sem akarjuk, hogy az agresszor mit tesz az áldozatával.

Sidó Árpád