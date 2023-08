2023 első felében csaknem félmilliárd PET-palackot és fémdobozt váltottunk vissza!

2023 első felében 490 millió PET-palackot és fémdobozt váltott vissza a lakosság, a rendszer beindítása óta pedig már 1,3 milliárd darabot - mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Katarína Butkovská környezetvédelmi államtitkár.

Illusztráció

A visszaváltás aránya elérte a 88%-ot, ami már most nagyon közel van a 2025-re kitűzött 90%-hoz. Jelenleg az ilyen csomagolások 77%-a váltható vissza.

„Pozsony, Nyitra és Kassa megyében a legmagasabb a visszaváltási arány, de egyáltalán nem drámaiak a regionális eltérések, hozzávetőleg egy szinten van országosan” – mondta. A visszaváltóhelyek 60%-át önkéntesen működtetik.

A további fő célkitűzés a logisztikai fejlesztés, jelentette ki Marián Áč, a Betétdíjrendszer-kezelő társaság igazgatója. Közlése szerint az idei év első felében jelentősen sikerült javítani a betétdíjas csomagolások szétválogató rendszerét, emellett a felvilágosító munkára figyeltek, különösen a fiatalok körében.

„Két héttel ezelőtt kihelyeztük a Tátrai Nemzeti Parkban, a Tarajkán (Hrebienok) az első speciális visszaváltó gyűjtőtartályt is” – tette hozzá Butkovská, ezután fokozatosan a többi nemzeti park következik. Áč hozzátette, egy próbaprojektről van szó, amelyet hamarosan kiértékelnek és próbálnak fejleszteni.

Az év második felében tovább akarják bővíteni a visszaváltóhelyek számát is, továbbá az akadálymentesített visszaváltók számát, illetve tovább fejleszteni a szétválogató rendszert.

„A szlovákiai visszaváltórendszer több országot is inspirált, Csehország, Magyarország, Ausztria és Románia is a jövő évi, vagy a 2025-ös bevezetésére készül, az itteni tapasztalatokat is felhasználva” – tette hozzá Áč.

(TASR)