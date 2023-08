Heil Zelenszkij! Az oroszok forgatták a "német" reklámot, amely meghódította a szlovákiai internetet

Guten Tag! - mondja a a katonatiszt, majd bevonul társaival egy család házába, és a TV-től kezdve a polcokon lévő díszekig mindent elvisznek. A falra egy Zelenszkij képet akasztanak, majd egy "Heil Zelenszkij!" felkiáltást követően távoznak. Így lehetne röviden összefoglalni azt a reklámvideót, amely 2023 Németországát hivatott bemutatni. A nemegész egy perces felvétel a szlovákiai internetet is meghódította, a leírásokban az AfD nevű német párthoz kötik a reklámanyagot. Több helyen meg is jegyzik, hogy "a németek kezdenek felébredni". A történetnek azonban van egy szépséghibája: A videót Oroszországban forgatták.

A német szélsőjobbhoz sorolt párt, az AfD is elhatárolódott a reklámtól, a Brussels Signals nevű portálnak meg is erősítették, hogy nem ők készítették a videót, sőt, ők is csak a sajtónak hála tudták meg, hogy hozzájuk kötik a felvételeket.

VIDEÓ:

Az Agenstvo nevű orosz portálnak sikerült kiderítenie, hogy a "németeket" valójában orosz színészek alakítják, sőt, a főszereplő NATO-katonatiszt szerepét, egy orosz tehetségkutatóból ismert korábbi versenyző, Julia Mandriková öltötte magára. A kiscsalád felnőtt tagjait pedig Julia Konjuchova és Valentin Vorobjov színészek formálják meg.

Sőt, Konjuchová maga erősítette meg a közösségi médiában, hogy mekkora örömöt jelent az számára, hogy a fiával szerepelhet egy olyan produkcióban, amely az orosz RT (propaganda)csatorna szárnyai alatt készítenek. A bejegyzés végül eltűnt a világhálóról, a színésznő azóta nem hajlandó az újságírók kérdéseire válaszolni.



(SME, Brussels Signals)