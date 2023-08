Eltörölhetik Kočner 19 éves börtönbüntetését?

Van rá esély, hogy eltörlik Marian Kočner 19 éves börtönbüntetését, amit még a markízás váltók meghamisításáért róttak ki rá. Az ítélet már jogerőre emelkedett, ugyanakkor most kiderült, hogy lehallgatták a kétes hírű vállalkozó és ügyvédei közt zajlott beszélgetéseket.

Marian Kočner (Fotó: TASR)

Erről elsőként a Trend.sk számolt be. Az ügyvédi kamara szerint precedens nélküli esetről van szó. Az ügyet az Alkotmánybíróság vizsgálhatja.

A Specializált Büntetőbíróság 2019-ben és 2020-ban vizsgálta a váltóhamisítás ügyét Kočner tekintetében, akinek a védői már akkor panaszkodtak, hogy nem tudnak bizalmas beszélgetést folytatni ügyfelükkel, mert a büntetőjogi szervek lehallgatják a helyiséget, ahol találkoztak a leopoldovi börtönben.

Akkor ébredt bennük a gyanú, amikor mindig ugyanabba a látogatóhelyiségbe rendelték őket, hétvégén is, amikor a többi szabad volt. Az ügyvédeknek feltűnt a börtönőrök viselkedése is, akik folyamatosan figyelték őket az ablakon keresztül. Mindeközben viszont az ügyvéd és védence bizalmas beszélgetését szigorúan védeni kellene. Az első panaszaik idején senki nem hitte el a híresztelést, miszerint lehallgathatja őket a NAKA vagy a Speciális Ügyészség, mivel ezzel az egész eljárást kockáztatják. Az akkor nyilatkozó intézmények ugyan nem utasították vissza a lehallgatást, de inkább úgy tűnt, az ügyvédek túloznak. Ráadásul a Nagyszombati Kerületi Ügyészség előre nem bejelentett ellenőrzést is tartott a börtönben, melynek eredménye az lett, hogy nem találtak semmi olyan körülményt, ami megsértené a bizalmas beszélgetésre vonatkozó előírásokat.

A Specializált Büntető Bíróság 2019 nyarán közölte, hogy az ügyet vizsgáló bírói szenátus elnöke nem adott ki semmilyen határozatot lehallgatásról, és nem is foglalkozott ilyen témával. Szkeptikusan állt ehhez akkor Ján Šanta ügyész is, Daniel Lipšic, aki pedig akkoriban még nem speciális ügyész, hanem a Markíza ügyvédje volt, szintén azt állította, hogy a lehallgatásról szóló információk a fantázia szüleményei. A bíróság végül első, majd másodfokon is 19 év fegyházbüntetésre ítélte Kočnert és a társtettes Pavol Ruskót.

Négy év elteltével a rendőrségi inspekció megerősítette, hogy Kočner és ügyvédei, Marek Para és Michal Mandzák beszélgetéseit valóban lehallgatták a leopoldovi börtönben.

A lehallgatást a NAKA és a Speciális Ügyészség kezdeményezte korrupció gyanújával. Az indokot ehhez a Trend.sk szerint egy levél képezte, amelynek küldője felajánlotta Kočnernek, hogy félmillió euróért cserébe kijuttatja a börtönből, miközben ennek felét előre kérte. A levelet egy bizonyos Š. S. nevű ügyvéd írta alá, akinek a kilétét ismeri a Trend, de nem árulták el. Kočner ugyanakkor azt állítja, ő nem ismeri ezt az ügyvédet és soha nem dolgoztak együtt.

Az ügyben egyelőre Para és Mandzák tettek büntető feljelentést, Kočner számára jövő év márciusában telik le a három éves határidő, ameddig rendkívüli fellebbezést nyújthat be az Alkotmánybíróságra. A törvényes védelemhez való jog súlyos megsértése alapot szolgáltathat arra, hogy a büntetését eltöröljék.

(Trend.sk)