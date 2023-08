Mégsem átverés: medvék lehetnek az elsőre beöltözött embereknek tűnő négylábúak (VIDEÓ)

Sokan azután kérdőjelezték meg a medvék valódiságát, hogy olyan fotók keringenek közösségi médiában, amiken az egyik állat igencsak karcsú hátsó lábakon állva látható. Egy brit állatkert azonban véget vethet a vitának és a találgatásoknak. A Paradise Wildlife Park posztolt egy videót az ő maláj medvéjükről - két lábon állva -, ami nagyon hasonlít a kínai állatkertben lefotózott állatra.

A zoo in the UK posted a video of one of their sun bears with the caption: "We can confirm that Kyra is a sun bear..."



Paradise Wildlife Park shared the clip after a viral video appeared to show a human dressed in a sun bear costume at a Chinese zoo.https://t.co/0zvW7xrySL pic.twitter.com/4bRsqGEolK