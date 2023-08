Hatalmas elismerésben részesült Karikó Katalin

Az ázsiai Nobel-díjnak tartott Tang Prize kitüntetést kapta meg Tajvanon a világhírű magyar tudós, Karikó Katalin.

Karikó Katalin (MTI)

Átvette az ázsiai Nobel-díjnak nevezett Tang Prize kitüntetést, majd vezető kutatókkal és befektetőkkel tárgyalt, diákokkal találkozott, előadásokat tartott Karikó Katalin Tajvanban – adta hírül a Szegedi Tudományegyetem.

Tajpej, a tajvani világváros nagyszabású program-sorozata a Bio Asia – Tajvan 2023 nemzetközi konferenciával és kiállítással kezdődött. A 2022-es Tang-díjat elnyert kutatók, így Karikó Katalin is online kapcsolódott be a programba, és előadást is tartott Az mRNS fejlesztése terápiás alkalmazásokhoz címmel. Az előadást a YouTube-on élőben közvetítették.

(blikk.hu)