A fegyvergyártás növelésére szólított fel Kim Dzsong Un

Nagyobb termelésre szólította fel az észak-koreai fegyvergyárakat Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, aki a héten kezdődött gyárlátogatásai során több fegyvert maga is kipróbált - jelentette a KCNA észak-koreai hírügynökség vasárnap.

Fotó: TASR/AP

A csütörtöktől vasárnapig tartó programsorozat keretében Kim hangsúlyozta, hogy egyebek között több rakétamotorra és tüzérségi ágyúra van szükség az ország védelmi kapacitásainak növeléséhez.

Dél-koreai elemzők nem zárják ki, hogy Phenjan a fegyvergyártás fokozásával Oroszország ukrajnai háborújához is segítséget kíván nyújtani, jóllehet az ilyen jellegű állításokat Phenjan és Moszkva tagadja.

Az ázsiai országban nemrég, a koreai háború lezárásának 70. évfordulója alkalmából nagyszabású katonai parádét rendeztek, melyen részt vett Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter is.

A KCNA beszámolója szerint Kim Dzsong Un elvitte Sojgut az ország legújabb fegyvereit felvonultató kiállításra is. Az erről készült fotókon az látható, amint rakéták mellett sétálnak. A bemutatón jelen voltak a kommunista állam nemzetközi szankciók hatálya alá eső ballisztikus rakétái, köztük a Hvaszong-18-as típus is. Az egyik felvételen szakértők szerint egy új fejlesztésű észak-koreai drón is látható volt.



MTI