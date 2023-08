Vállalkozók figyelem! Csak két napjuk maradt, hogy befizessék ezt az új összeget a Szociális Biztosítóba

Az önfoglalkoztató személyeknek (SZČO), akik a tavalyi évért március végéig adták be adóbevallásukat, mindössze két napjuk maradt, hogy befizessék a rájuk vonatkozó biztosítás új összegét – írja a Startitup.

A Szociális Biztosító az elmúlt hónapban több mint 174 ezer vállalkozót figyelmeztetett a járulékfizetés kötelességéről, ami július 1-től vonatkozik rájuk. Megközelítőleg 35 ezer értesítés a szociális biztosítás létrejöttéről, illetve megszűnéséről szólt, míg több mint 139 ezren a járulék új összegéről kaptak küldeményt.

A legtöbb önfoglalkoztató személy, tehát kb. 70 százalékuk továbbra is a biztosítás minimális összegét fizeti majd továbbra is. A biztosítás új összegének augusztus 8-ig történő befizetésének kötelezettsége nem vonatkozik azokra a vállalkozókra, akik a tavalyi évért meghosszabbított időszakban nyújtják be az adóbevallásukat. Ezek a személyek október 21-ig kapnak értesítést a Szociális Biztosítótól az új összegről, amit aztán először november 8-ig kell majd befizetniük.

Az önfoglalkoztató személyekre vonatkozó szociális biztosítás minimális összege jelenleg 200,72 euró havonta. Ez a minimális kivetési alap (605,50 euró) 33,15 százaléka. Idén a szociális biztosítás legmagasabb összege 2810,11 euró, ami a maximális kivetési alap (8477 euró) 33,15 százaléka.

Jövő évtől a vállalkozókra vonatkozó szociális járulék minimális összege havi 216,13 euróra növekszik, a maximálisé pedig 3025,93 euróra.



