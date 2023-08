LÉNYEG: Alig van pénz az emberek zsebében, megtakarítani csak nagyon kevesen tudnak, a főügyész viszont megmentette Kaliňákot

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Minden ötödik ember egyik hónapról a másikra él, vagyis nincs megtakarítása és nem is tud félretenni semmit, derül ki Home Credit Slovakia számára készített közvélemény-kutatásból.

A felmérés szerint ugyanis a lakosság 22 százaléka egyetlen hónapot sem bírna ki megtakarításából, ha egyik napról a másikra elveszítené a rendszeres bevételét.

A lakosság többi része sem áll túl fényesen, 17 százalék legfeljebb 1 hónapig bírná bevétel nélkül, 30 százaléknyian viszont kihúznák legalább 3-6 hónapig. Ez így már a lakosság mintegy 70 százaléka, vagyis nyugodtan kijelenthetjük, hogy az ország több mint kétharmada nagyon rosszul áll anyagilag. Lehet kutatni az okokat: az emberek többségének anyagi helyzetén biztosan nem segít a már csaknem két éve száguldó infláció, a rohamosan emelkedő lakásárak, az emelkedő hitelkamatok.

Megdöbbentő az az adat is, hogy a lakosságnak csak a kisebbik hányada tud rendszeresen félretenni a fizetéséből. Ráadásul ők sem túl nagy összeget: a megtakarítók többsége – a lakosság mintegy egyharmada – legfeljebb 40-120 eurót.

Žilinka megmentette Kaliňákot

Maroš Žilinka főügyész érzi, hogy közelednek a választások, ezért igyekszik megtenni mindent, amit a 363-as paragrafus megenged neki, vagy még annál is többet. Ma Robert Kaliňák volt belügyminisztert „mentette fel”, vagyis pontosabban megszüntette az ellene korrupciós ügyben folyó eljárást. A főügyész ugyanis nem akarja elhinni, hogy a volt belügyminiszternek köze lenne az adóhatóság korábbi főnökének, František Imreczének adott rendszeres havi „bérkiegészítést”. Imrecze ugyanis – ahogyan ő maga bevallotta – a nem kevés fizetése mellé még rendszeres kiegészítést is kapott az ügy másik gyanúsítottjától, Jozef Brheltől.

És valóban nem kis összegről beszélünk, Imrecze ugyanis évente 200 ezer eurót kapott, az ügyészség állítása szerint összesen 1,1 millió eurót kapott „bérkiegészítésként”, amíg az adóhivatal élén állt.

Ezért a pénzért információkkal látta el Brhelt, például arról, hogy mikor és hol készül ellenőrzésre az adóhivatal. Brhel ugyancsak kérte a vád megszüntetését, Žilinka azonban ezt már nem merte megtenni.

Az ügy további érdekessége a speciális ügyészség szerint, hogy a főügyész nevében eljáró helyettese mindössze három nappal a határidő lejárta előtt szüntette meg a speciális ügyészség vádemelési javaslatát, ráadásul úgy, hogy az ügyirat még a Legfelsőbb Bíróságon volt. Az ügyészség vádemelési javaslatát – nem jogerősen – a bíróság is elutasította, de az ügyészség folytatta az ügy kivizsgálását, egészen mostanáig, a 363-as paragrafus alapján hozott döntés ugyanis ezt már nem teszi lehetővé.

Korábbi külügyminiszterek vetélkedése lehet a köztársaságielnök-választás

Habár a nyári uborkaszezon helyett idén politikai kampányt kaptunk a nyakunkba, a közelgő parlamenti választás mellett azonban egyre jobban érezni azt is, hogy jövőre köztársaságielnök-választás is lesz.

Ezúttal Robert Fico egyik korábbi külügyminisztere, a karrierdiplomata Ján Kubiš tartotta fontosnak megjegyezni, hogy már „majdnem eldöntötte”, hogy jövőre ő is megméretteti magát.

Ő még az első Fico-kormány idején, 2006-2009-ben volt a szlovák külügy első embere, de előtte és utána is komoly funkciókat töltött be nemzetközi intézményekben. A miniszteri kinevezése előtt hat évig volt például főtitkára az EBESZ-nek, utána pedig az ENSZ főtitkárának különmegbízottja volt előbb Afganisztánban, majd Líbiában. Kubiš valószínűleg arra vár, hogy a Smer vagy esetleg a Hlas beáll mögé. A köztársaságielnök-választás valószínűleg diplomaták versenye lesz, hiszen Kubiš mellett Ivan Korčok, a tavaly nyár végén lemondott külügyminiszter is fontolgatja indulását.

