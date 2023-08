Lakosok vették kezükbe a fűnyírót a Garden Town-ban, miután a város hosszú ideig rájuk se hederített

Az elhanyagolt zöld terület miatt csukárabonyi (Dunaszerdahely-Garden Town) lakosok panaszt is küldtek a városi hivatalba és a zöld övezetek karbantartását végző Municipal városi vállalathoz július közepén, de válasz nem érkezett.

A parcella, amivel már a lakosok sem bírtak (Fotók: Paraméter - További felvételekért kattints!)

A félreeső városrészbe a Reptér utcán érkezhetünk meg, majd a körforgalomtól balra, a családi házak között található egy további, kisebb körforgalom. Ez utóbbi körül kisebb zöld területek vannak, négy közül kettőre az őszi választások előtt kisebb játszótéri elemeket helyeztek ki. A fiatal családok, akik beköltöztek a városrészbe, értelemszerűen elkezdték ezeket gyerekeikkel látogatni, az utóbbi hónapokban viszont elmondásuk szerint a város elhanyagolta a karbantartásukat.

Augusztus elején az egyik lakos, Gábor arról számolt be portálunknak, hogy július közepén, amikor fotókkal dokumentált panaszt küldtek a városháza illetékes szakosztályának, illetve a Municipalnak, már legalább két hónapja nem járt ott városi fűnyíró.

Panaszukban felhívták a figyelmet arra, hogy a város május végén felhívta a természetes és jogi személyeket, hogy „a kaszálatlan területeken akadályozzák meg a gyomok előfordulását és elterjedését”, de mintha megfeledkeztek volna arról, hogy ez rájuk is vonatkozik.

„Több mint egy hónapja szabadidőnket és pénzünket áldozzuk arra, hogy eleget tegyünk az önök kötelezettségének, mivel a gyomnövények helyenként a félméteres magasságot is elérték az önök által elhanyagolt területeken, amelyeken játszótéri elemeket is elhelyeztek” – állt a hozzánk is eljuttatott panaszukban. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ilyen közegben könnyen megtelepedhetnek a kullancsok, szúnyogok.

A játszópark, amit a lakosok vettek kezelésbe

Emlékeztették a várost arra, hogy a lakosok összefogásával hetente nyírják a füvet a játszótéren, máskülönben az használhatatlanná válna. Az egyik parcellán, amelyet sövény vesz körbe, és a lakosok kapacitása már nem bírta annak karbantartását is, látható, hogy nézne ki a többi, ha az ott lakók nem nyírták volna le folyamatosan. „Összesen öten nyírjuk, a szabadidőnkhöz igazítva egyezünk meg az időpontban” – húzta alá.

Elmondta, pár hete pénzt is áldozott arra, hogy az egyik játszóparkot övező sövényt szakszerűen visszavágassák.

Érdeklődtünk az ügyben a városházán, ahol Boráros Tamás a környezetvédelmi alosztályról elismerte, hogy valóban volt némi kimaradás az esőmentes, száraz időszakban, arra viszont nem adott választ, hogy miért nem reagált senki a lakosok panaszára. Hozzátette, ő továbbította a levelet a Municipalnak, amely pedig szavai szerint a múlt héten volt is kint végül felmérni a helyzetet. Gábor közölte, hogy hétfőn reggel végül a gépek is megjelentek, és elkezdték rendbetenni a „dzsungelt”.

Boráros Tamás egyébként figyelmeztetett arra, hogy ezek a területek „közparkként” vannak nyilvántartva, amelyeken nem szokás pázsit minőségűre nyírni a füvet. Nos, mindenki ítélje meg maga, hogy mi az, amit egy közparkban elfogadhatónak tart.

(SzT)