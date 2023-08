Nyolc év után ismét megihat egy sört a dunaszerdahelyi Golf-parkban!

Pályázatot írt ki Dunaszerdahely önkormányzata a Jesenský utcai ovi mellett lévő játszóparkban moduláris gyorsbüfé létesítésére. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni.

Fotók: a szerző, ill. Hoffúpad/Facebook - További felvételekért kattints!

A kultikus parkot a legtöbben még ma is Golf-parkként ismerik, hiszen évtizedekkel ezelőtt minigolfpálya működött itt, majd játszótérré alakult át, melynek szélén egy stand is kiszolgálta az idelátogatókat. Az állomásokról hazafele tartók gyakran álltak itt meg egy kofolára vagy egy sörre, találkoztak barátokkal, ismerősökkel. Az alternatív fiatalság is megtalálta itt tavasztól őszig egyik lakhelyét, bevették és felújították a „Hoffúpadot”. Különösebben nagy problémák nem adódtak itt, 2016 tavaszán ugyanakkor a stand üzemeltetőjének szerződését már nem újították meg, azt elbontották a Hoffúpaddal együtt.

A város felújította az ott található játszóteret, a megmaradt befonfelület egy részén bicikliállványok létesültek, tavaly pedig akadálymentesített játszóelemeket is kihelyeztek mozgássérült gyerekek számára. A betonplacc nagy része azonban kihasználatlan maradt, ez azonban most minden bizonnyal változni fog.

A városi képviselő-testület ugyanis legutóbbi ülésén jóváhagyta egy pályázat kiírását gyorsbüfé létesítésére.

Egy olyan moduláris gyorsbüféjére, ahol a pályázati kiírás szerint üdítők mellett legfeljebb 6 térforgatszázalékot meg nem haladó szeszes italokat árulhatnak (tehát pl. sört), és biztosítani kell szociális helyiségeket és pelenkázót is. A büfének legalább napi hat órában, heti öt napon kell, illetve legfeljebb este tízig szabad nyitva tartania.

Hájos Zoltán polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, abból indultak ki, hogy elsősorban a játszóteret látogató szülők számára biztosítsanak egy vendéglátóegységet szociális helyiségekkel.

A pályázati kiírásban szereplő szakértői becslés évi 1440 €-t határozott meg minimális bérletként, a jelentkezőknek tehát legalább ennyit kell kínálniuk. Szeptember 15. a pályázatok benyújtásának határideje, és 2024 áprilisa a vendéglátóegység megnyitásának határideje. A pályázat ITT elérhető.

(SzT)