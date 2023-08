Akad egy dolog, ami miatt különösen aggódik a szlovákiai lakosság

A lakosság 45%-át leginkább az infláció nyugtalanítja, főleg az élelmiszerárak emelkedése, és ezzel összefüggésben a szociális különbségek növekedése (38%).

Fotó: Pixabay - illusztráció

A lakosság leginkább az élelmiszerek és az üdítők drágulását érzékeli – derült ki az Ipsos ügynökség felméréséből.

A korábbi három hónaphoz képest kevesebben mérlegelik, hogy a dohány- és alkoholtermékeken, illetve a kikapcsolódásra költött összegen spóroljanak. A megkérdezettek 61%-a szerint egy év alatt az élelmiszerek és az üdítők drágultak a legnagyobb mértékben, 45% szerint jelentős a drágulás az étkezés és az elszállásolás terén.

43%-nyian érzékelnek jelentős drágulást a lakhatási költségek, az energia- és az üzemanyagárak terén, a legkevesebben, 23%-nyian pedig az oktatásban.

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, illetve az ellátás minőségét a lakosság 33%-a tartja a legnyugtalanítóbbnak, az emberek 31%-a pedig a háború miatt aggódik a legjobban.

Az infláció az év második felében kezdett mérséklődni, jelenleg 10,8%-os, a legalacsonyabb március óta.

Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az Ipsos felmérése szerint javult a gazdasági hangulat, és a lakosság szerint a gazdasági fejlődés tekintetében is jobbak a kilátások, mint negyed évvel ezelőtt. Hasonlóan javult a háztartások anyagi helyzetének megítélése is.



(TASR)