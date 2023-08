A Hlasnál minden a nyugdíjak körül forog, alapfeltételük a 13. nyugdíj elfogadása

A parlamenten kívüli Hlas-SD csak olyan kormány tagja lesz, amely elkötelezi magát a tényleges 13. nyugdíj elfogadására, melynek összegét az átlagnyugdíj határozza meg. Erről Erik Tomáš, a Hlas-SD alelnöke tájékoztatott a szerdai sajtótájékoztatóján.

Fotó: Pixabay - illusztráció

„Egyúttal azt is kijelentjük, hogy csak olyan kormányba lépünk be, amely elkötelezi magát az átlagnyugdíj összegét elérő, tényleges 13. nyugdíj elfogadására” – mondta Tomáš azt is hozzátéve, hogy a Hlas-SD nem lép kormányra olyan pártokkal, amelyek csökkentenék a nyugdíjakat.

Tomáš figyelmeztetett: a Hlas-SD keresztülvitte a parlamentben a nyugdíjak rendkívüli emelését, és feloldotta a minimális nyugdíjak befagyasztását, július 1-jei hatállyal. A rokkantsági, özvegyi és korkedvezményes nyugdíj, az árvasági ellátás és a baleseti járulék szintén 10,6 százalékkal emelkedett. Tomáš emlékeztetett: a minimális nyugdíjak idén októberben már másodszor fognak emelkedni.

„Az is fontos, hogy a törvényben már rögzítve van a rendkívüli valorizáció mechanizmusa, így abban az esetben, ha a nyugdíjak inflációja a következő években is átlépi az 5 százalékot, akkor egy éven belül több nyugdíjemelésre is sor kerül” – mondta Tomáš.



