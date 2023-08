Ódor is támogatja a gyermekorvosokkal született megállapodást, a jelzáloghiteleseknek viszont nem készül mentőöv

Ódor Lajos miniszterelnök támogatja az egészségügyi minisztérium és az orvosok között kedden született megállapodást, amely stabilizálná a gyermekorvosi ellátást. A kormányfő nem tartja olyan súlyos problémának a jelzáloghitelek kamatainak emelkedését, hogy az kormányzati segítséget igényelne, ahogyan néhány párt azt javasolja.

Fotó: TASR

Várhatóan a kormány is rábólint majd arra a keddi megállapodásra, amit Michal Palkovič egészségügyi miniszter kötött a gyerekorvosok és a kórházak képviselőivel a gyerekorvosi ambuláns ügyeletek működéséről.

„A megállapodás nemcsak arról a »két óráról« szól” – utalt Ódor arra, hogy a gyerekorvosi ügyeletek a megállapodás szerint csak este nyolcig lennének nyitva az eddigi 10 óra helyett. – Szakemberek, orvosok kellenek, hiszen a gyerekorvosok fele már most nyugdíjaskorú.”

Szerinte azt is figyelembe kell venni, hogy ha valami változik a járóbeteg-ellátásban, akkor az kihatással van a kórházak működésére is.

A kedden elfogadott megállapodás két hét múlva kerül a kormány elé. „Javasolni fogjuk a törvényjavaslatok gyorsított eljárásban való elfogadását is, hogy be tudjuk sorolni őket egy rendkívüli parlamenti ülés napirendjébe” – mondta Ódor. Az ülés összehívásáról tárgyalni akar Boris Kollár házelnökkel és a parlamenti pártok vezetőivel is.

Az egészségügyi minisztérium kedden megállapodott a gyerekorvosokkal az ügyeleti rendszer módosításában. Ennek része, hogy az ügyeleti pontok 35 százalékkal nagyobb pénzügyi támogatást kapnak. „A pontokat közelebb helyezzük a kórházakhoz, és úgy alakítjuk ki, hogy egy ügyeleti pontra legalább 15 orvos jusson” – magyarázta Palkovič.

A megállapodás része, hogy többet kell majd fizetniük a rendelői és a kórházi sürgősségi ellátásért azoknak, akik esetében ez nem indokolt orvosilag.

A rendelőkben a jelenlegi 2 euró helyett 5-öt, a kórházi ügyeleten pedig 10 euró helyett 25-öt kell majd fizetni.

Akinek azonban legalább 2 óráig tart a kivizsgálás illetve utána kórházi kezelést javasolnak, az továbbra is ingyen veheti majd igénybe az ügyeleteket. A változások 2024 januárjában lépnek majd életbe, ha a képviselők is rábólintanak. „Ezek az intézkedések nem oldják meg a rendszer minden problémáját, még sok változásra van szükség, ez csak az egyik szükséges lépés” – mondta Ódor.

Nem készül "hitelesmentő" program

A jelzáloghitelek kamatainak emelkedését viszont nem kompenzálná a kormány, a miniszterelnök szerint nem fenyeget a hitelek tömeges bedőlése. „A hitelek mindig szigorú ellenőrzés alatt álltak, a jelzáloghiteleket általában a közép- vagy annál magasabb fizetési kategóriába tartozók vették igénybe, gyakran viszonylag drága ingatlanok megvásárlására” – magyarázta Ódor.

Szerinte nem kell attól tartani, hogy a hiteleket felvevők 20-30 százaléka elveszti igatlanát, mert nem tudja törleszteni a hitelt.

„A jelzálogkamatok hosszú éveken át nagyon alacsonyak voltak, még most, a kamatok emelkedése után is alacsonyabbak, mint voltak akkor, amikor csatlakoztunk az eurozónához – mondta Ódor. – Nem hiszem, hogy az adófizetők pénzét kellene felhasználni arra, hogy mindenkinek segítsünk, azoknak is, akik valamilyen drága ingatlant vettek például Pozsonyban.”

Úgy véli hogy az átlagos havi törlesztőrészlet a kamatemelkedés után sem nő 100 eurónál nagyobb összeggel. „Nem vesszük ezt a problémát sem félvállról, elemezzük az adatokat, és vizsgáljuk, hogyan tudnánk segíteni azoknak, akik tényleg nehéz helyzetbe kerültek” – mondta Ódor azzal, hogy általános, minden hitelt felvevőre érvényes segítséggel nem készül a kabinet.

„Ezt a témát inkább a választási kampány nagyítja fel” – mondta a miniszterelnök.

A jelzáloghitelt felvevőknek a Smer akar elsősorban „segíteni”, Ficóék már „jelzálogháborút” vizionálnak, amelynek szerintük több ezer „áldozata” lehet. Fico olyan adós példáját említette, akinek az eddigi havi 840 eurós törlesztőrészlete 1300-ra emelkedik a kamatemelkedés miatt. Azt nem tette hozzá, hogy a havi 840 eurós törlesztőrészlet akár 200 ezer eurós hitelt is jelenthetett, amit valószínűleg egy átlagos keresettel rendelkező alkalmazott nem vehetett volna fel.

