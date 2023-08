Még egy évig élősködhet a SkyToll az elektronikus útdíjon, Ódorék fokozatosan leválasztanák a rendszerről

Egy év múlva csökkenhet 15 százalékra az elektronikus útdíj költsége, a kormány legalábbis olyan „menetrendet” dolgozott ki, ami lehetővé teszi a jelenlegi üzemeltetőtől, a SkyTolltól való megszabadulást. Ódorék bíznak benne, hogy 2025-re 10 százalék alá esnek a költségek, vagyis a beszedett összeg 90 százaléka az állami költségvetésbe kerül. Az új üzemeltető sem áll azonban távol a jelenlegi cégtől.

Már évek óta húzódik az elektronikus útdíj-botrány, aminek a végére sem Igor Matovič, sem Eduard Heger kormánya nem tudott pontot tenni. Úgy tűnik Ódor Lajos kabinete elindítja azt a folyamatot, ami leválasztja a SkyToll-t az elektronikus útdíjrendszerről, aminek köszönhetően a teherszállításra kivetett útdíj legnagyobb része az államkasszába kerül.

Még az utolsó Fico-kormány idején, 2019-ben az Állami Számvevőszék vizsgálatából derült ki, hogy a teherfuvarozóktól beszedett útdíj 55 százaléka a rendszer fenntartására megy el, vagyis mindössze 45 százalék kerül az államkasszába, pontosabban a Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) költségvetésébe. A legnagyobb hányad, 48 százalék került az üzemeltető SkyTollhoz, amellyel még 2009-ben kötött szerződést az első Fico-kormány.

Összegszerűen ez így nézett ki: 2009-2019 között a fuvarozók 1,576 milliárd euró útdíjat fizettek be, ennek 48 százaléka, vagyis 760 millió euró vándorolt a cég számlájára. 108 millió eurót más szerződéses partnerek kaptak, az NDS-nek pedig 709 millió euró jutott.

Az útdíj üzemeltetését a 2020 utáni kormányok sem tudták megváltoztatni, a már lejárt szerződést folyamatosan meghosszabbították azzal az indokkal, hogy nem tudtak új üzemeltetőt találni.

Ódor Lajos miniszterelnök a mai kormányülés után arról beszélt, hogy fokozatosan leválasztják a SkyTollt az útdíj beszedéséről, a cég egyes részeit megvásárolná az állam, egy részét újra megversenyezteténék, a beszedésbe pedig egy uniós rendszert, az EETS-t is bekapcsolnák, így sokkal alacsonyabb költséggel, a beszedett összegnek akár 4-5 százalékáért működhetne a rendszer.

„A cél, hogy 2024-re 15 százalékra csökkentsük a díjbeszedés költségeit” – magyarázta Ódor.

Szerinte ez a cél elérhető, ha a következő kormány is tartja magát ahhoz a menetrendhez, amit kidolgozott a kormány. Pavol Lančarič közlekedésügyi miniszter szerint 2025-re akár 10 százalék alá csökkenhet az útdíj költsége. Az első közbeszerzések eredménye már ma kiderült: az elektronikus rendszerre és a fuvarozóknak nyújtott szolgáltatásokra is a CzechToll nyerte a versenyt meghirdető NDS szerint. A CzechToll és a SkyToll testvérvállalatok, közös tulajdonosuk 2022-től a cseh ITIS Holding. A SkyToll is beszállító marad a projektben, de csak a központi informatikai rendszerre vonatkozó megrendelés 12 százalékát végzi, tájékoztatta a Paramétert Miroslav Beneš, a CzechToll szóvivője. Hírünk korábbi verziójában hibásan azt írtuk, hogy a CzechToll a SkyToll leányvállalata.

A CzechToll tájékoztatása szerint a tendert az NDS által vártnál sokkal alacsonyabb árral nyerték, a várt költségek 1/3-ért végzik el a munkát: az IT-rendszerért 13,7 millió, a szolgáltatásokért pedig 28,7 millió eurót kérnek.

- lpj -