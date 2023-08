Kiszakadt a zsák a „hitelesmentő” javaslatokkal, egyre több párt akar segíteni az hitelből lakást vásárlóknak

Kiszakadt a zsák a „hitelesmentő” javaslatokkal, szinte minden párt bemutatta saját javaslatait. A jelzáloghitelek kamatai valóban emelkednek, de még közel sem olyan magasak, hogy az komoly törlesztési problémákat okozna a hiteleseknek. A Szlovák Nemzeti Bank adatai szerint a jelzáloghitelesek mindössze 1 százaléka nem tud fizetni, viszont a törlesztőrészletek akár 50 százalékkal is emelkedhetnek.

A Smer indította el a lavinát a hitelesek megmentésére a jelzáloghitelek kamatainak emelkedése miatt. Robert Fico júniusban egy névtelen hiteles példájára hivatkozva kért a kormánytól azonnali beavatkozást. Az állítólagos hiteles havi törlesztőrészlete eddig havi 840 euró volt, mivel azonban a kamatperiódus lejárt, bankja az emelkedő kamat miatt több mint 1300 eurós törlesztőrészletet javasolt. Fico szerint a magas kamatszint egy részét az államnak, egy részét pedig a hitelező banknak kellene állnia,

a régi hitelek esetében például az 4 százalékos kamatból 1 százalékpontot az állam, 1 százalékpontot a bank vállalna, 2 százalékpontnyit pedig az ügyfél fizetne. A Smer valójában az állami részt is bankokkal fizettetné meg, mivel újra bevezetné a bankadót, amiből ezt fizetni tudná.

A kormány szerint egyelőre nem olyan súlyos a helyzet, ami azonnali beavatkozást követelne, de Ódor Lajos kormányfő szerint a kabinet is vizsgálja a helyzetet. „A kamatok hosszú éveken át nagyon alacsonyak voltak, még most, az emelkedés után is alacsonyabbak, mint voltak akkor, amikor csatlakoztunk az eurozónához – mondta Ódor a szerdai kormányülés után. – Nem hiszem, hogy az adófizetők pénzét kellene felhasználni arra, hogy mindenkinek segítsünk, akik valamilyen drága ingatlant vettek például Pozsonyban.” Jelenleg még találni 4 százalék alatti kamatkulcsot is a jelzáloghitelek esetében.

Az SaS korlátozná a törlesztőrészlet emelkedését

Az SaS (Sloboda a solidarita) sokkal finomabb megoldást javasol, nem adna kamattámogatást viszont nem vezetne be bankadót sem. A hatpontos javaslatcsomag a törzstartozás törlesztésének ideiglenes – legfeljebb 1 évig tartó – felfüggesztését és a törlesztőrészlet emelkedésének maximalizálását is tartalmazza.

„Azt javasoljuk, hogy a törlesztőrészlet ne emelkedhessen nagyobb mértékben, mint ahogyan az átlagbér emelkedett a hitel kamatperiódusa alatt” – magyarázta Richard Sulík, a Saska elnöke.

Ez azt jelentené, hogy az a hitel, aminek most jár le a három éves kamatperiódusa, legfeljebb 27,6 százalékkal emelkedhetne – ekkora volt ugyanis az átlagbér emelkedése az elmúlt három évben.

Fico „hitelese” nem szorul segítségre

A helyzetet azonban az SaS sem tartja drámainak. „Az átlagos jelzáloghitel törlesztőrészlete mintegy 100 euróval emelkedik, amit a hitelesek még el tudnak viselni, hiszen időközben a fizetések összege is emelkedett” – mondta Sulík. Robert Fico példáját egyáltalán nem tartja általánosnak a Smer.

„A 840 eurós havi törlesztőrészlet több mint 220 ezer eurós hitelt jelent, amit csak olyan valaki kaphatott meg, akinek a nettó bevétele mintegy 3000 euró” – magyarázta Marian Viskupič, a Saska gazdasági szakértője.

A Demokraták kamatbónuszt adnának

A Demokraták (Demokrati) is a törlesztés ideiglenes felfüggesztését tartják az egyik megoldásnak. Eduard Heger pártelnök szerint arra az időszakra kellene felfüggeszteni a törlesztést, amíg a kamatok emelkedése meg nem áll. Emellett évi 600 euróra emelnék a kamattámogatásra fordítható adóbónusz összegét.

„Ez minden havi törlesztőrészlet esetében 50 eurós megtakarítást jelent” – magyarázta Jozef Mihál, a Demokraták gazdasági szakértője.

A progresszívek segéllyel támogatnák a legrosszabb helyzetben lévőknek

A Progresszív Szlovákia (PS) nem tartja megfelelőnek az egységes kamattámogatást, függetlenül a hiteles jövedelmi helyzetétől. „Az egyik lehetséges segítség a törlesztési időszak meghosszabbítása, ami lehetővé tenné a törlesztőrészlet csökkentését” – véli Michal Šimečka pártelnök. A másik javaslat esetükben is a törlesztés ideiglenes felfüggesztése lenne.

„Az állam nem tudja egységesen átvállalni a jelzáloghitelek törlesztését, egyrészt, mert nem engedheti meg magának, a másik pedig, hogy nem is lenne igazságos azokkal szemben, akiknek nincs hitelük” – magyarázta Šimečka.

Gondolnak azokra is, akiknek ez a két javaslat nem megfelelő. „A legveszélyeztetettebb háztartások számára, akiknek a törlesztőrészlet legkisebb emelkedése sem elfogadható, az Állami Lakásalap segítségével tudnánk támogatást biztosítani, akár a hitel refinanszírozásával vagy segély biztosításával” – véli Šimečka.

NBS: nőnek a kamatok, de nőnek a bérek is

A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) legutóbbi jelentése alapján a jelzáloghitelek mintegy 25 százaléka esetében már tavaly változott a kamat, vagyis újabb kamatperiódusra szerződtek a bankkal. Idén a hitelek mintegy 10 százaléka esetében várható kamatemelkedés, ami mintegy 65 ezer kölcsönt érint. 2025 végéig további közel 300 ezer jelzáloghitel esetében emelkedik majd a kamat.

A törlesztőrészlet emelkedése az NBS szerint egyes esetekben akár 50 százalék is lehet, ami a háztartás bevételeinek 8 százalékát viheti el.

A jegybank is kiemeli, hogy a kamatok emelkedésével – és az általános inflációval – együtt emelkedik az átlagkereset is, ennek mértéke idén és jövőre is mintegy 10 százalék lesz. A bank adatai szerint a jelzáloghiteleknek most mintegy 1 százalékos a bedőlési rátájuk, ami az egyik legjobb Szlovákia történetében.

