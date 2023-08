LÉNYEG: Pellegrini mindenhova passzol, rajta múlhat, Szlovákia Brüsszelt Moszkvára cseréli-e

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Csütörtökön ismét okosabbak lehettünk egy közvélemény-kutatás eredményével, ami azonban megint nem kecsegtet semmi jóval. Nem azért, mert magyar párt a parlamenti bejutási küszöb közelébe sem képes férkőzni, ezt az elmúlt fél évben már megszokhattuk. Ám ennek a rossz emlékű Smernek a lufija csak nem akar kipukkadni. Sőt, egyre csak növekszik Robert Fico pártjának népszerűsége, amit az sem ellentételez, hogy a progresszív PS is szépen lassan kúszik felfelé, mintha csak Peter Pellegriniék rovására. És nem elég, hogy a szélsőséges Republikának is szinte bérelt helye van az ilyen kutatások nyertesei között, felfejlődni látszódik mellé a mélynemzetiek SNS pártja. Ezekkel, illetve a Sme rodinával, valamint a kereszténydemokratákkal ellentétben az OLaNO és a Richard Sulík vezette SaS búcsúzni lenne kénytelen a törvényhozástól, ha beigazolódna az NMS Market Research legújabb felmérése.

Milyen kormány vár ránk?

Ebből meg sajnos az következik, hogy tényleg körvonalazódik egy olyan kormány, amelyikben a szlovákiai magyarok tiszteletét "méltán" kiérdemlő Fico lenne a hangadó, aki majd fokozatosan bedarálhatja a régi-új koalíciós partnereit, a Hlast, illetve az SNS-t. Hármójuk összesen 81 mandátumával hegyeket - meg alkotmányos törvényeket - nem lehetne megmozgatni, de ilyen háttérrel simán el lehet evickélni a megbízatási időszak végéig. Hacsak Pellegrini meg nem makacsolja magát, azt üzenve: a Hlas annyira nem áhítozik Fico miniszterelnöki kinevezésére, hogy inkább összeállna a a Smerhez képest kevésbé domináns PS-el, meg a zavaros múltja árnyékától szabadulni képtelen Boris Kollárral, valamint a nagy visszatérő szerepre készülő KDH-val. Tehát nagyjából az van, hogy bár Pellegriniék elfogadottsága fokozatosan olvadozik, de még mindig maradt annyi támogatójuk, hogy rajtuk múlhat a szeptember után felálló új kabinet arculata.

Fosszuk ki a bankokat!

És még az is lehet, hogy ha elegendő populista témát vet fel időben Fico emberarcú exkollégája, megáll a lejtmenet, és megfordul a trend. Pellegrini valószínűleg ebben bízhat, és már meg is szülte az újabb jól hangzó elképzelését. A pártelnök azt mondja, mivel a tisztességes embereket kihasználva óriási nyereségre tettek szert a hazai bankok, a Hlas kormányra kerülve 50 százalékos adó bevezetését fogja javasolni, amivel megcsapolják a pénzintézetek hasznát. Természetesen azt is tudják, az így szerzett pénzt mire kellene fordítani. Természetesen azt azoknak a megsegítésére használnák, akik megoldhatatlan szociális helyzetbe kerülnek a jelzáloghitelük törlesztőrészleteinek jelentős emelkedése miatt. Hogy ők mennyien vannak, arról még csak találgatások folynak, ám a Szlovák Nemzeti Bank adatai szerint az ilyen hitelesek mindössze 1 százaléka nem tud fizetni, viszont a törlesztőrészletek akár 50 százalékkal is megugorhatnak.

Befutott egy rekord

Csütörtökre az is bebizonyosodott, hogy rendkívül nagy az érdeklődés a másfél hónap múlva esedékes előrehozott parlamenti választások iránt. Legalábbis a külföldön tartózkodó honfitársaink körében. A belügyminisztériumban összesítették a kérelmeket, és az derült ki, hogy 73 ezer szlovák állampolgár jelezte a tegnapi határidőig, hogy nem Szlovákiában voksolnának. Ez a nagy figyelem meg rekordnak számít, hiszen legutóbb, azaz 2020-ban mindössze 55 ezren jelentkeztek, hogy izgatja őket az országuk sorsa. Pedig aztán három és fél éve majdnem 66 százalékos lett a részvételi arány, aminél több választó csak húsz évvel ezelőtt, 2002-ben járult az urnákhoz. Idén Csehországból és az Egyesült Királyságból érkezett a legtöbb szavazói kérelem, de még Madagaszkárról, Grönlandról és Zimbabwéből is befutott pár regisztráció. Hogy a Magyarországon élő véreink mennyire csipkedték magukat ebben a tekintetben, arról nem szól a fáma. Jó esetben majd mindenki az össznépi demokrácia ünnepén látogat haza, hogy segítsen megmenteni, ami még menthető.

Ódorék helyzetet mentettek

Pár hónapja éppen ilyen hozzáállással állt neki kormányozni Ódor Lajos csapata, és úgy néz ki, az igyekezetüket siker koronázta. Az egészségügyi miniszter számolt be arról, hogy sikerült behozni a lemaradást az európai uniós helyreállítási terv projektjeinek teljesítésében. Mert az egy jó hír, ha a korábbi bénázások sorozata miatt nem úsznak el az uniós pénzek, amiket értelmes dolgokra lehet felhasználni. Most már "csak" tartani kellene ezt a tempót, amihez megfelelő létszámú szakértői állományra van szükség. Meg arra, hogy a kormányváltást követően a szaktárcák vezetésének lecserélése után is pozícióban maradhassanak a hozzáértők csapatai.

