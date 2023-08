Kirill kegyéből

Az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta a magyar kormányzat ezer jelét adja, hogy Putyin oldalán áll (amit persze viharos lihegéssel tagad, ha végképp nem lehet kikerülni a kérdést). A jelzések közül ha nem is a legsúlyosabb, de talán a legnyíltabb és legarcátlanabb a vétó, amivel megakadályozta, hogy Kirill moszkvai pátriárkát fölvegyék a szankciós listára.

Putyin és Kirill pátriárka - TASR

Kirillről az egész világ – illetve mindenki, akit érdekel – pontosan tudja, hogy kicsoda. Egy kágébés múltú, milliárdos megakorrupt oligarcha és maffiózó főpapi ornátusban, letagadott Breguet-vel a karján. (Ma már ilyen történetet nem írna meg az MTI.) „A pátriárka szakálla hosszú, de a keze még hosszabb” – mondaná Heltai Jenő.

Az arcátlanságot az képezte leginkább, hogy a szankció kormányzati megindoklásában a vallásszabadságra hivatkoztak. Mondván, hogy az Magyarország számára „szent és sérthetetlen”. Az érvelés szerint azzal, ha megtiltják, hogy Kirill az Európai Unió területére lépjen, azzal elszakítják a vallási vezetőt a hívektől, ugyanis az EU területén „az ortodox egyháznak több mint húszmillió híve van” (Azbej Tristan államtitkár a HírTV-ben).

Ez utóbbi, hazugságnak is nyugodtan nevezhető torzítás csak cifrázza az arcátlanságot. Olyan ugyanis, hogy „az ortodox egyház”, nincs. Van autokefál román, görög, bolgár stb. ortodox egyház, ezeknek azonban Kirill nem a feje. Vannak a moszkvai patriarkátusnak külországi egyházmegyéi, mint például Magyarországon, de azoknak a lélekszáma összesen is olyan távol van a húszmilliótól, mint Volokalamszk Jeruzsálemtől. Ha eddig kibírták, hogy az egyházfő nem látogatta meg őket, ezután is kibírják.

Azt öröm hallani, hogy az illiberális magyar kormányzatnak szent és sérthetetlen a vallásszabadság (bár ezt az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nyilván másképp érzékeli). Annál is inkább örülhetnénk, mert a vallászabadság Európában nem a kormány által sokat emlegetett keresztény hagyomány része, hanem jellegzetes, a felvilágosodás óta lassanként – kegyetlen visszaesésekkel – általánossá váló liberális érték.