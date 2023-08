Orbán beficult minisztere komplett hülyének nézi a szlovákiai magyarokat 

A magyar külügyminiszter ismét úgy tesz, mintha a szlovákiai magyarok totális amnéziában szenvednének, és elfelejtették volna, ki az Robert Fico, és mit képvisel. Szijjártó Péter legújabban a népakarattól félő hatalomnak állítja be Ódor Lajos kormányát, mert a tőle független rendőrség lecsapott a maffiaállamot képviselő korábbi szlovák főzsarura.

Szijjártó már tavaly decemberben is kiverte a biztosítékot azzal, hogy beudvarolt a hazai magyarokat éveken keresztül válogatott eszközökkel - Malina Hedvig ügyével, a DAC-drukkerek megveretésével, az ellenünk irányuló állampolgársági törvénnyel - sanyargató smeres elnöknek. 2022 végén a Pozsonyba látogató magyar külügyér azt találta mondani, hogy Fico kiérdemli a magyar emberek tiszteletét, mert szerinte a volt kormányfő jelentősen hozzájárult a két ország kapcsolatának javításához.

Szombaton délelőtt Szijjártó ismét úgy érezte, a csekély értelmű Donald Trumpon túl ki kell állnia a felvidéki magyarok szívatásában jeleskedő smeresek mellett is, elvégre a külpolitikailag elszigetelt Orbán-kormánynak jól jönne, ha Ficóék kerülnének hatalomra a szeptember végi parlamenti választások után. A budapesti politikus nem is lacafacázott sokat, hanem úgy állította be az egykori országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar őrizetbe vételét, mintha az része lenne annak a világszerte zajló hajtóvadászatnak, amelynek során fellépnek a nemzetközi liberális mainstreammel szembehelyezkedő, a nemzeti érdekeket bátran képviselő politikusokkal szemben. Mert ez a fránya liberális mainstream retteg a népakarattól, mint a tűztől.

Közben inkább az a helyzet, hogy inkább a smeres vitézeknek van tartanivalójuk a Tiszttótűznek nevezett ügytől. Ugyanis a most korrupcióval megvádolt Tibor Gašpar a Tisztítótűz (Očistec) ügyben is vádlottként szerepel, amelynek kapcsán a hatóságok azt gyanítják, hogy még Robert Fico miniszterelnöksége idején a rendőrségen belül egy bűnszervezet alakulhatott ki, melynek fejei a hírhedt nyitrai oligarcha, Norbert Bödör, illetve az akkori országos rendőrfőkapitány voltak.

