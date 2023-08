Megtörtént Hodosban szinte ugyanaz, mint 51 évvel ezelőtt! (FOTÓK)

Pénteken délután hivatalosan is átadták Hodosban a korszerűsített községi hivatal épületét. Az ünnepélyes eseménynek volt egy különleges pillanata, egyfajta időutazásra került ugyanis sor a dunaszerdahelyi járásbeli községben.

Fotók: Paraméter (a fotóra kattintva képgaléria nyílik)

A községi hivatal munkatársa, a felújításra vonatkozó pályázat koordinátora, Fitos Mária köszöntötte a jelenlévőket. „Egy község életében különösen nagy jelentőséggel bír a községháza átadása, hiszen ez az a ház, ahova mindenki bejön, hogy elrendezze hivatalos dolgait, tanácsot kérjen, vagy esetleg megbeszélje gondját-baját. Számunkra fontos a falu fejlődése, de a fejlődés mellett az is, hogy karbantartsuk meglévő épületeinket, hogy jó érzést töltsön el mindenki, aki belép hozzánk. Ennek jegyében tettük a dolgunkat most is” – fogalmazott Fitos Mária.



Fitos Mária

Balódi László polgármester ünnepi beszédében megjegyezte, a történelem sokszor megismétli önmagát. „1972-t írtunk, amikor volt nekünk egy magyar ajkú miniszterünk, Németh Jenő, akinek a segítségével felépült az épület, amit mögöttem láthatnak. Nyilvánvaló, hogy ehhez kellett egy kis inspiráció Hodosból is. Mindig voltak az őseink közt olyan emberek, akikre fel tudunk nézni, és akik valamit hagytak maguk után. A történelem pedig most, a 2020-as években megismétli önmagát. Jött egy számunkra örökös miniszter, úgyszintén magyar ajkú, Sólymos László, aki elindította a Csallóközben az úgynevezett Lex Csallóközt, ami által tud megújulni és szépülni a környezetünk. Az épület felújulása is ezt a szépülést, ezt a környezetvédelmi státuszt szimbolizálja” – emelte ki a polgármester.



Balódi László polgármester

Sólymos László megjegyezte, mindazt, hogy az utóbbi időszakban megvalósulhattak különféle fontos dolgok, több százmillió értékben épültek csatornahálózatok, iskolák, óvodák, kultúrházak újultak meg, nemcsak itt, Hodosban, hanem a Dél-Szlovákia-szerte, annak is köszönhető, hogy Szlovákia az Európai Unió része, amely biztosítja az ilyen jellegű projektek finanszírozását.

A polgármester köszönetet mondott Szelle Erikának, aki az épület átépítési tervét készítette, Gavlider Istvánnak, a GSP-STAV építkezési vállalat ügyvezetőjének, a bedolgozó cégek munkatársainak, valamint Laczkó Jánosnak, aki a legnagyobb szakmai tudásával felügyelte az építkezés folyamatát.



Sólymos László, Gavlider István és Laczkó János

A felújítási munkálatok összköltsége 350 ezer euró, ebből a község önrésze 70 ezer euró volt, a fennmaradó összeget pedig pályázat útján kapták a környezetvédelmi minisztériumon keresztül. A polgármester köszönetet mondott továbbá a lakosoknak, akik türelemmel végigkísérték a munkálatokat. Az eseményen többen is jelen voltak azok közül, akik az 1972-es átadón is ott voltak, és nem mellesleg ők is kivették a részüket az építési munkálatokból több mint ötven évvel ezelőtt.

Virág Szilvia, a helyi református gyülekezet lelkészasszonya beszédében megjegyezte, egy közösség életében fontosak azok a helyek, épületek, terek, amelyek a közösség életét összefogják, amelyek lehetővé teszik az élet fejlődését, a kapcsolatok fenntartását és azok elmélyítését. „Hálát adhatunk az Úrnak, hogy mindezt lehetővé tette, adott hozzá elég erőt, kitartást, eszközöket, személyeket, akik az ügy mellé és mögé álltak, és elmondhatjuk azt is, hogy velünk volt. A kérésünk továbbra is ez: legyen velünk, és ahol ez hittel és őszintén hangzik, ott az Úr nem fordul el” – fogalmazott.

A történelem pedig valóban megismételte önmagát: a felújított községháza előtt kiállított fotó 1972-ben készült, az épület átadásakor, pontosan ugyanott, ahol a pénteki átadó zajlott.

A szalagot akkor Orbán Péter, Kmeť Mihály, valamint Miklós Tibor vágta át. 51 évvel később Orbán Péter fia, ifjabb Orbán Péter és Kmeť Mihály fia, Kmeť József állt a szalag előtt. Miklós Tibor fia nem tudott részt venni az eseményen, így harmadikként a korábbi környezetvédelmi miniszter, Sólymos László került a fotóra – mindhárman ugyanabban a pozícióban és hasonló felállásban.



A község archív felvétele 1972-ből

A felújított községháza átadása 2023. augusztus 11-én (Fotó: Angyal Sándor)

A polgármester érdeklődésünkre elmondta, a munkálatok tavaly év végén kezdődtek, a fő része viszont az idei évben zajlott.

„Mindig úgy próbáltam Hodost fejleszteni, hogy az emberek ne csak végigszáguldjanak a községen, hanem legyen olyan látnivaló, ami miatt érdemes lassítani, mert máshol mondjuk nincs ilyen. Az épület túlsó oldalán van egy régi kémény, aminek már nincs funkciója, annak a tetejére felkerült egy öt méter magas oszlop, amire két héten belül rákerül a község zászlója, az oldalsó fehér falon pedig a község címere lesz látható rozsdamentes acélból kivágva, és megvilágítást is kap” – mondta Balódi László, hozzátéve, nemcsak a községháza, hanem a kultúrház is megújult, korszerűsítették a megvilágítást, a hangosítást, új székeket vásároltak, ennek az átadóját szeptember közepére tervezik egy nótaesttel egybekötött eseményen.



(fl)