Hamran István pánikot és félelmet lát a Smernél

Az országos rendőrfőkapitány vasárnap bírálta a Smer képviselőit, amiért azt hajtogatják, hogy az általuk indított nyomozásokat a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök befolyásolja. Abszurdnak tartja ezeket a kijelentéseket.

Hamran István (Archív felvétel)

"Értem én, hogy valakik számára felfoghatatlan, hogy a rendőrség valóban szabad kezet kapott. Abban az értelemben, hogy a vizsgálótisztek szabadon dolgoznak és szigorúan a bizonyítékok alapján, a törvények keretei között járnak el" - húzta alá.

Hozzátette, ez a mai realitás és bízik benne, hogy a rendőrség a jövőben is így folytatja. Úgy véli, a most folytatott eljárások kapcsán ezen a héten a rendőrség is bővebben nyilatkozik majd.

"Bízom benne, hogy a vizsgálótiszt és az ügyész - mint akik büntetőjogi ügyekben egyedüliként eljárhatnak - tudják, mint csinálnak, és olyan bizonyítékaik vannak, amelyek helytállnak. Mi szintén nyilatkozni fogunk az ügyben, de nem olyan érzelmektől fűtötten, mint azokon a sajtótájékoztatókon, ahol csak pánikot és felesleges félelmet tapasztalhatunk" - fogalmazott.

A NAKA pénteken őrizetbe vette Tibor Gašpar volt országos rendőrfőkapitányt. A letartóztatás korrupciós bűncselekményhez kapcsolódik. Gašparon kívül letartóztatták az Újságíró (Novinár) nevű nyomozócsoport korábbi vezetőjét is, amely Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolása után alakult a NAKA-n belül. Roman Stahlnak az Aktuality szerint annak idején azért kellett a nyomozócsoport éléről távoznia, mert a neve megjelent a Marian Kočner és Norbert Bödör közt folytatott kommunikációban. A hétvégén végül Gašpart és Stahlt is kiengedték, mivel az ügyész nem kérte a vizsgálati fogságba helyezésüket.

A gyanúsítottak közt van továbbá a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör is, őt azonban nem tudták őrizetbe venni, mert külföldön nyaral.

Tibor Gašpar a Tisztítótűz (Očistec) ügyben is vádlottként szerepel. A Tisztítótűz-ügyben foglalkoznak annak gyanújával, hogy a rendőrségen belül egy bűnszervezet alakulhatott ki, melynek fejei a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör, illetve az országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar voltak.

(Denník N/parameter)