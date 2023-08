Így zsaroltak és szedtek védelmi pénzt a nagymegyeri vámosok

Hamarosan akár ki is szabadulhat a vizsgálati fogságból a Nagymegyeri Vámhivatal két volt vezetője - Jaroslav K. és Tomáš S. - akik a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) vizsgálata szerint maffiaként működtették az általuk vezetett hivatalt. A Mamonár (Kapzsi) fedőnevű május 4-i rendőrségi akció során nyolc személyt gyanúsítottak meg a nagymegyeri intézmény háza tájáról, és négy személyt helyeztek vizsgálati fogságba - köztük a hivatal egykori vezetőit. A Specializált Büntetőbíróság a múlt héten úgy döntött, hogy a négy letartóztatott személy közül Jaroslav K. és Tomáš S. fogva tartása már nem indokolt, ám addig még ők is biztosan rács mögött maradnak, amíg szabadlábra helyezési kérelmükről a Legfelsőbb Bíróság ki nem mondja a végső szót.

A május 4-i razzia (További fotókért katt a képre)

A Nagymegyeri Vámhivatal dolgozói, akiknek feladatuk, hogy pénzügyőrként felügyeljék a szolgáltatók, a kereskedők és a szállítmányozók vállalkozói tevékenységét, a bizonyítékok alapján bűnszervezetet hoztak létre a munkahelyükön.

A vámosok által működtetett "maffia" tagjai legalább hat éven keresztül hivatalos bírságolás helyett kenőpénzzel tömték tele saját zsebeiket, aki pedig nem volt hajlandó "feketén" fizetni nekik, azt megzsarolták vagy megbírságolták. Aki viszont időről időre odaadta nekik a védelmi pénzt, az cserébe nyugalmat kapott: nem vizsgálták az elektronikus pénztárgépét, nem tartottak nála ellenőrzést, és nem állították meg a fuvarozóit.



helyszíni felvétel

Szerkesztőségünk hozzájutott a Specializált Büntetőbíróság május 6-i határozatához, amely által a négy legfőbb gyanúsított vizsgálati fogságba került. A dokumentum részletezi, milyen konkrét bűntényeket követtek el a rendőrségi nyomozás szerint a pénzügyőrök. Az alábbiakban ezeket a eseteket ismertetjük.

Maffiamódszerek

A bírósági határozat szerint a bűnszervezetet a Nagymegyeri Vámhivatal vezetője, Jaroslav K. hozta létre legkésőbb 2017 elején. A bűnbanda második embere Tomáš S. volt, lényegében a többiek mind az ő utasításaikat követték. Egyik fő bevételi forrásuk a környező üzletektől beszedett védelmi pénzek voltak, de nem állt tőlük messze a közúti ellenőrzések során kitalált pénzbeli büntetések kiszabása sem.

A védelmi pénzek behajtása főleg a banda alacsonyabb rangú tagjainak feladata volt, akik azzal fenyegették meg a boltok tulajdonosait, hogy ha nem fizetik be a kívánt összeget, rendszeres ellenőrzések zúdulnak majd a fejükre.

Egy listát is vezettek a hozzájuk hűséges kiskereskedőkről. A listán szereplő vállalkozókat rendszeresen informálták a jövőbeli ellenőrzésekről, sőt, az előírások be nem tartása miatt bírságot sem kaptak, ráadásul a közúti ellenőrzéseket is jellemzően megúszták.

Nem úgy mint azok a főleg külföldi sofőrök, akiket legtöbbször "a vámtiszt felszólításának figyelmen kívül hagyása" címen tetemes, mondvacsinált bírság befizetésére kényszerítettek. Főleg azért büntették meg a sofőröket, mert járművük túllépte a megengedett összsúlyt. A történet szépséghibája csupán annyi, hogy effajta ellenőrzések nem szerepelnek a vámosok munkaköri leírásában, a jármű súlya miatt ugyanis csak a rendőrség bírságolhatja meg a sofőröket.

A nyomozati anyag szerint a Pénzügyi Igazgatóság fegyveres tagjai különféle juttatásokat és ellenszolgáltatásokat követeltek a vállalkozóktól. A NAKA igazgatója szerint például rendszeresen ingyen tömték a hasukat azokban az éttermekben, amelyek az "érdekkörükbe" tartoztak.



A NAKA lecsapott a nagymegyeri vámosokra (FOTÓ: NAKA)

A védelmi pénzek beszedésén kívül egyéb módokon is pénzhez tudtak jutni a boltok, szolgáltatások tulajdonosaitól. Ilyen volt az, amikor ellenőrzéseik során hatalmas bírságot helyeztek kilátásba az előírások be nem tartása végett. Előfordult, hogy több ezer eurós büntetéssel fenyegették meg az üzleteket, amely alól csak az lehetett az egyetlen kibúvó, ha a bírság töredékét helyben kifizetik.

Ahol ezt megtették, ott a teljes összeg szépen a vámosok zsebében landolt.

Volt, ahol a vállalkozói engedély bevonásával zsaroltak ki több száz eurót a mit sem sejtő tulajoktól.

A legtöbb bírságot azért akarták kiszabni, mert az elárusító nem nyomtatta ki közvetlenül a vétel után a nyugtát. Azért is lehetett ez annyira gyakori büntetési tétel, mert a vámosok az ellenőrzéseket pár perccel az üzletek bezárása előtt hajtották végre, mikor már az elektronikus pénztárgépek lezárásra kerültek. Később tárgyak elejtésével vagy az elárusító megzavarásával érték el, hogy még csak véletlenül se adhassák ki a vásárlásról szóló nyugtát.

Azok a kiskereskedők, akik eleinte nem voltak hajlandóak a nagymegyeri vámosoknak fizetni, fenyegetések és erőszakos cselekmények áldozataivá váltak.

Ha akarsz, ha nem, a banda tagja leszel

Mikor Jaroslav K. korhatár előtti nyugdíjba vonult, a "stafétát" látszólag Tomáš S.-nek adta át a vádirat szerint, utóbbit sikerült a vámhivatal vezetőjévé is kineveztetnie. Azért csak látszólag, mert a rendőrök szerint kapcsolatai révén továbbra is Jaroslav K. vezette a bűnbandát.

A "vámosmaffia" harmadik legbefolyásosabb tagját a bírósági határozatban csak "emberszelídítőként" emlegetik. Az ő feladata többek között az volt, hogy a "problémásabb" kiskereskedőket kezelés alá vegye. Fenyegetésekkel, hatalmas összegű bírságokkal dobálózott, de az új tagok, kollégák "megszelídítése" is részben az ő keze alá tartozott.

A rendőrség munkáját beépített ügynökök is segítették. Mikor a vámosok már sejteni kezdték, hogy szorul a hurok a nyakuk körül, az egyikük felkereste a Pénzügyi Igazgatóság ellenőrzési részlegének egyik munkatársát, akinél a beépített ügynökök után érdeklődött. A két fél telefonbeszélgetésből világosan kiderül, hogy az egyik ügynök számukra ismert volt, fényképeket és egyéb információkat gyűjtöttek róla.



Akcióban a NAKA

A vámhivatal alkalmazottjai nem minden esetben önszántukból váltak a banda tagjaivá. Előfordult, hogy a szervezet magasabb rangú tagja fenyegette meg őket, hogy amennyiben nem lépnek a "bűn útjára", névtelen feljelentésekben, és egy csomó belső ellenőrzésben lesz részük.

Egyesek az illegálisan szerzett pénzből fogadtek el egy kisebb összeget, mások pedig úgy kísérték el a szervezet tagjait ellenőrzésekre, hogy nem is sejtették, hogy ott majd védelmi pénzeket fognak beszedni.

Hamar bűnsegédekké is váltak, visszaút pedig már nem volt számukra.

Angyalka egy euróért, karácsonyi dísz, meg két csapolt kofola

A bírósági határozat több olyan esetet is felidéz, amelyből képet kaphatunk, hogy is működött a szervezet a gyakorlatban.

A vámhivatal egyik tagja 2017 májusában civil ruhában ellátogatott az egyik környékbeli kiskereskedésbe. Az egyik polcról leemelt egy kis angyalkát, amelynek ára 1 euró volt, majd a pult felé vette az irányt. Ott az elárusító éppen az ebédjével volt elfoglalva, ezért megkérte a férfit, hogy várjon egy pillanatot, míg megmossa a kezét. Mikor a boltos már a mosdó felett állt, a civilruhás pénzügyőr megszólalt:

"Nem kell semmi, nem kell semmi, minden rendben van!"

- majd a pultra helyezte az egyeurós érmét, és elindult a kijárat felé. Az utolsó pillanatban azonban visszafordult, majd újra szóra fakadt:

"Most aztán nagy bajban van!"

A férfi ezután felfedte, hogy a vámhivatalnak dolgozik. A bandatag elmondta, hogy mivel nem állítottak ki nyugtát, ezért 200 eurós büntetést szab ki a boltra, de mivel kollegája az üzlet előtt várakozik, így a bírság a duplájára kúszik fel, hisz neki is kell 200 euró. Az "ellenőr" 10-15 percet adott a bolti eladónak arra, hogy átadja a kívánt összeget, majd kisétált a kollégájához. Negyed óra elteltével a pénz még mindig nem volt a vámosok hátsó zsebében, ezért visszatértek az üzlethelyiségbe, és hivatalos módon 330 eurós bírságot állítottak ki az ártatlan boltosnak.



Helyszíni felvétel

Hasonló eset történt 2018 nyarán is. Akkor a vámosok egyik meg nem neveztett tagja éppen ún. "fekete ellenőrzést" tartott egy vendéglőben. Két kofolát kért, amelyek után a csapos nem nyomtatott ki nyugtát. Ekkor az ellenőr felhívta a banda egyik magasabb rangú tagját, aki nem sokkal később meg is jelent a helyszínen. Vám- és adóellenőrzést hajtottak végre, majd megkérték a csapost, hogy sürgősen hívja fel a tulajt, aki percek alatt ott is termett a vendéglőben.

Így négyen leültek egy asztalhoz, ahol az egyik vámos egyből el is kért 1000 eurót kenőpénz gyanánt.

A bandatag azzal fenyegetőzött, hogy ha hivatalos úton állítanák ki a büntetést, az akár 5 ezer euróba is fájhatna a tulajdonosnak.

A resti üzemeltetője annyira megijedt, hogy a pénztárgéphez szaladt, majd annak tartalmát, nagyjából 500 eurót, át is adta a vámosoknak.

A nagymegyeri vámosok Dunaszerdahelyen is számtalanszor megfordultak. 2022 decemberében például a Max bevásárlóközpontban jártak, ahol a banda egyetlen női tagja egy karácsonyi díszt vásárolt az egyik kihelyezett standnál. Az elárusító a vásárlás után nem nyomtatott ki nyugtát, a vámos ekkor egyből akcióba lendült, több száz eurós bírságot helyeztett kilátásba. Ekkor a stand tulajdonosa telefonon értesítette a bűnszervezet magasabb rangú tagját, aki egyben az ismerőse is volt, hogy hagyjanak fel az ellenőrzéssel és a pénzbeli büntetéstől is tekintsenek el. A vámosok eleget tettek a tulaj kérésének, a nyugta hiányát sem jegyezték fel.

A bírósági határozatból kiolvasható, hogy a vámhivatal munkatársai nemcsak a Csallóközben voltak aktívak.

Megfordultak a galántái kórház büféjében, váratlan látogatásokat tettek Szered éttermeiben, de a szlovák-cseh határon is számos közúti ellenőrizést folytattak le.

Vissza a jelenbe

A kilenc gyanúsítottból ezidáig ketten kezdtek együttműködni a hatóságokkal.

Jaroslav K. tagadja, hogy valaha is illegális úton jutott volna pénzhez, továbbá azt állítja, nem volt semmiféle hatással arra, hogy az egyik legközelebbi szövetségesét nevezték ki nagymegyeri vámhivatal élére.

Tomáš S. ügyvédje, Peter Kubina nemrég úgy nyilatkozott, hogy ügyfele tagadja a bűnösségét, továbbá olyan bizonyítékok birtokában van, amelyek remélhetőleg segítenek majd bebizonyítani a férfi ártatlanságát.

A "vámosmaffia" két tagjának szabadlábra helyezéséről - az ügyész panasza miatt - a Legfelsőbb Bíróság fog dönteni.

A bizonyítékok mellett a nagymegyeri vámosoknak nagy adag szerencsére is szükségük lesz,

egyeseket közülük 25 év börtön fenyegeti.



(Poroknovec Erik)