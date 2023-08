Mitől lesz egy költöztető cég igazán profi és megbízható?

Egy költöztető cég természetesen attól lesz igazán jó, hogy megbízható, profi munkát ad ki a kezei közül. Azonban ahhoz, hogy idáig eljusson valaki, hatalmas utat kell megtennie, és nagyon sok ember összehangolt munkája kell mindehhez. Lássuk, mire is gondolunk!

Egy profi költöztető cégnél sok tudásra és tapasztalatra van szükség!

Nem véletlenül szokták hangoztatni a legprofibb cégek, hogy a költöztetés egy szakma! Mint minden mást, így ezt is lehet profi módon végezni, de csak akkor, ha megvan hozzá a kellő tudás és tapasztalat. Amit viszont nem adnak ingyen, és nem is olyan egyszerű megszerezni.

Kivéve persze, ha egy kész betanítási rendszert épít fel valaki. Nagyszerű példa erre a Servitius és Partnerei költöztetés, akiknél amellett, hogy már a kiválasztás során is nagyon alaposak, gondoskodnak az új belépők megfelelő betanításáról.

Hatalmas előnyük a versenytársakkal szemben, hogy náluk nem beugrósok dolgoznak. Olyan állandó alkalmazottaik vannak, akik kellő ideig tanultak be, megszerezték a tudást és a rutint, és mivel folyamatosan úton vannak, nem esnek ki a ritmusból. És ez óriási előny azokkal szemben, akik akár heteket is kihagynak egy-egy munka között!

Kell a megbízható technikai háttér!

Viszont nem lehetne a legjobbat nyújtani akkor, ha nem lenne meg a megfelelő technikai háttér! Ez azt jelenti, hogy jól működő, folyamatosan karbantartott teherautókra van szükség a munkavégzéshez. Erről egy bizonyos flottaméret felett már megéri saját szervizben gondoskodni, természetesen jól képzett szerelőket alkalmazva. De ha külsősökkel oldják is meg, akkor is a lényeg, hogy folyamatos legyen a szerviz és a karbantartás. Ezzel is maximalizálják a csomagok biztonságát.

De fontos az is, hogy az anyagbeszerző is jól végezze a dolgát. Ő fog gondoskodni arról, hogy mindenkinek legyen megfelelő védőfelszerelése, munkaruhája. És arról is, hogy mindig legyen elég hadra fogható eszköz (pl. béka, heveder, csomagolóanyagok, stb.) a költöztetéshez.

Fuvarszervezés, ügyfélszolgálat

Ahhoz, hogy mindenki mindig tudja, hogy mi a dolga, hogy hova kell menni, vagy épp mi változott, kell egy profi fuvarszervező. Aki gyorsan reagál mindenre, és képes pillanatok alatt újratervezni.

Emellett az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartásra is szükség van egy (vagy több) végtelenül türelmes és segítőkész ügyfélszolgálatos munkatársra is.

És akiknek a munkája nem ennyire látványos, de pótolhatatlan

Kellenek olyan munkatársak is, mint például a könyvelő, aki intézi a papírmunka nagy részét. Bár nem látványos, annál fontosabb a munkája!

És persze ott van még az ügyvezető, aki szintén jó esetben nincs a frontvonalban minden nap. Ellenben fel kell tudnia vázolni egy víziót, stratégiát kell építenie. Emellett motiválnia kell a csapatát. Továbbá irányítani a folyamatokat, megoldani a felmerülő problémákat.

Immár látható, hogy valójában igen összetett dolog ez a költöztetés, nem igaz?

(PR-cikk)