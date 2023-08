SaS: Szijjártó Péter önként vállalta, hogy Robert Fico szóvivője lesz - a párt szerint szoros a szövetség a Fidesz és a Smer között

Elfogadhatatlan az SaS számára, ahogyan a magyar külügyminisztérium képviselői beavatkoznak a szlovákiai választásokba, és ezzel a Smer szekerét tolják. A párt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter és Menczer Tamás külügyi államtitkár szavaira reagált, akik Tibor Gašpar volt rendőrfőkapitány letartóztatását bírálták. A liberális párt szerint a Fidesz "értékeit" mutatja, hogy a magyar külügy melyik ellenzéki politikus „üldözése” kapcsán nyilatkozik.

Fotó: TASR

Már mellékes Orbán Viktornak és a Fidesznek a szlovákiai magyar kisebbség pártjának parlamenti képviselete, vagy legalábbis ugyanilyen fontos számára a Smer sikeres szereplése a választáson, vélik a Szabadság és Szolidaritás (SaS) pártjának képviselői. A párt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szavait, aki elítélte Tibor Gašpar volt országos rendőrfőkapitány letartóztatását, a szlovákiai belügyekbe, a szlovákiai parlamenti választásba való beavatkozásnak tartja. Teljesen nyilvánvaló, hoyg a Fidesz és a Smer szorosan együttműködnek, ezt bizonyítja Szijjártó Péter és Robert Fico korábbi közös sajtótájékoztatója is” – mondta Juraj Droba, az SaS külügyi területért felelős vezetője. Droba szerint Szijjártó ezzel a kijelentésével vállalta Robert Fico szóvivőjének szerepét.

„Saját magát állította Fico szóvivőjének szerepébe, pontosan tudja, hogy mit csinál, hiszen sokéves szóvivői tapasztalattal rendelkezik” – utalt Droba arra, hogy Szijjártó korábban évekig a Fidesz szóvivője volt.

Szerinte ez az egész ügy nem a szlovák-magyar kapcsolatokról szól. „Csak azt kérdezem, hogy mit ígért a Smer ezért a Fidesznek?” – tette fel a kérdést Droba.

Az SaS képviselője úgy véli „Orbán és talpnyalói” minden határon túlmentek. „A választások befolyásolásának szándéka teljesen nyilvánvaló, és ezt mi teljesen elfogadhatatlannak tartjuk” – mondta Droba. Az SaS egyben felszólította a szlovák külügyminisztert, hogy hívja be figyelmeztető beszélgetésre a pozsonyi magyar nagykövetet, Balogh Csabát. Droba szerint Szlovákia nem akar olyan rendszert, mint amilyen Magyarországon van.

„Nem akarunk visszatérni abba a korba, amikor az emberi jogokat korlátozták, és nem akarunk nyilvánosan dicsekedni azzal, hogy ki Vlagyimir Putyin barátja” – mondta Droba.

Nincs minden rendben a Manevi Sk-val sem

Az SaS problémának tartja a magyar kormányhoz köthető Manevi Sk által vásárolt szlovákiai ingatlanokat, palotákat és műemléki épületeket. Az átlátszó.hu szerint a cégnek jelenleg 14 ingatlana van, mintegy 12 millió euró értékben Szlovákia több régiójába, legutóbb idén februárban vett meg egy 16. századi épületet Bártfa főterén. A Manevi SK tevékenységét nem tartja tisztességesnek Juraj Krúpa, a párt parlamenti képviselője. „Ha ezt összehasonlítjuk más cégek tevékenységével, amelyek szintén műemlékek felújításával foglalkoznak, azt látjuk, hogy teljesen más jellegűek” – magyarázta a képviselő.

A cég végső tulajdonosai között van például Magyar Levente államtitkár mellett a magyar külügyminisztérium több vezető beosztású alkalmazottja is.

Ravasz: Orbán keresztesvezérnek képzeli magát

Ravasz Ábel szerint Orbán Viktor politikai célja fokozatosan változik Szlovákiával kapcsolatban. „Ismételten beavatkoznak a választási kampányba. Habár korábban az MKP, a jelenlegi Szövetség támogatásával tették ezt, most a Smert támogatják, ami azt mutatja, hogy egyre nő a tét. Orbán egy keresztessereg vezetőjének érzi magát, aki a liberalizmus ellen harcol Európában, sőt az egész világon” – jelentette ki Ravasz, aki az SaS képviselőjelöltje. Szerinte ezzel Orbán árt Szlovákiának is, de még többet árt a szlovákiai magyar közösségnek. „Éppen a liberális értékek azok, amelyek bennünket védenek, mindannyiunkat, de a kisebbségekhez tartozókat különösen” – mondta Ravasz. Szerinte a Fidesz a Smer győzelmében bízik. A „magyar veszély” Ravasz szerint nem az irredentizmus, hanem az, hogy Orbán megbízható partnert szeretne magának Szlovákiában is.

„Az ő víziójában Magyarország és Lengyelország együtt küzdenek az EU ellen, Szlovákia pedig hiányzik ebből az összeállításból – mondta Ravasz. – Orbán eddig azt nézte, hogyan sikerül a választás a magyar pártoknak, most azt fogja figyelni, hogy hogyan szerepelnek az Orbán-párti mozgalmak és pártok, amiből több is van.”

Juraj Krúpa, Juraj Droba és Ravasz Ábel az SaS sajtótájékoztatóján (Fotó: Paraméter)

Szijjártóék Trumphoz mérik Tibor Gašpart

Szijjártó Péter a napokban az egyik közösségi médiában kifogásolta a korrupcióval vádolt Tibor Gašpar korábbi országos rendőrfőkapitány letartóztatását, aki jelenleg a Smer parlamenti képviselőjelöltje, a 9. helyen szerepel a jelöltlistán. Szijjártó olvasatában Gašpar ugyanúgy a „liberális mainstream” áldozata, mint Donald Trump amerikai exelnök és Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke.

„Az Egyesült Államokban újabb vádemeléssel próbálják ellehetetleníteni a következő elnökválasztás legesélyesebb indulóját, Szlovákiában letartóztatták az őszi parlamenti választás legesélyesebb pártjának egyik vezető politikusát, Bosznia-Hercegovinában pedig vádat emeltek a szerb közösség demokratikusan megválasztott vezetőjével szemben – írta bejegyzésében Szijjártó. – A nemzetközi liberális mainstream semmilyen durva beavatkozástól, rendőrségi, bírósági eszközök bevetésétől sem riad vissza, ha veszélyben érzi a hatalmát. Félnek a népakarattól, mint a tűztől.” Az elítélő szlovákiai reakciókra Menczer Tamás külügyi államtitkár reagált, aki szerint „kilóg a lóláb” Gašpar letartóztatása ügyében, számára ugyanis meglepő, hogy a volt rendőrfőkapitányt 48 nappal a választás előtt vitte be a NAKA.

Droba szerint sem a miniszter sem az államtitkár nem rendelkezik megfelelő információkkal ahhoz, hogy ilyen kijelentéseket tegyen.

„Emellett egyáltalán nem meglepő, hogy Szijjártó nem az orosz vagy a belorusz ellenzék bebörtönzése miatt kesereg, hanem Gašpar letartóztatása fáj neki” – mondta az SaS képviselője.

Úgy véli, hogy ez is a Fidesz "értékválasztását" mutatja, aki leginkább más országok korrupció miatt elítélt politikusait védi, mint például Nikola Gruevszkit, Macedónia korábbi, korrupció miatt jogerősen elítélt minisztrelnökét, aki Magyarországon menedékjogot kapott.

- lpj -