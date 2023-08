LÉNYEG: Kiderült, hogy Szijjártó tolmácsolja Fico szavait, Orbán meg maga a keresztes sereg vezére

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: Facebook

Egyre nagyobb fordulatszámra kapcsol a kampány, és ha kell, ha nem, a pártok szaporán gyártogatják az üzeneteiket.

Egy ilyen jelzést leadott a magát liberálisnak nevező SaS is, amikor négy nap után annyira felháborodtak a magyar külügyminiszter minapi trollkodásán, hogy gyorsan tiltakoztak is egyet. Elfogadhatatlan tartják, ahogyan a magyar diplomácia képviselői beavatkoznak a dolgainkba, ráadásul úgy, hogy ezzel a Smer szekerét tolják. Szijjártó Péter a hétvégén ugyanis ismét beudvarolt Robert Ficóéknak, mert utalva a zsaruk által betámadott smeres exrendőrfőnökre, arról konspirált, hogy Szlovákiában is hajtóvadászat zajlik a nemzeti érdekeket bátran képviselőkkel szemben.

Beavatkozás

Sulíkék úgy érzik, mivel a fideszes politikus elítélte Tibor Gašpar letartóztatását, azzal bele is tenyerelt a szlovákiai belügyekbe, meg hát a szeptember végi parlamenti választásba is. Teljesen nyilvánvaló számukra, hogy a Fidesz és a Smer szorosan együttműködnek, annyira, hogy Szijjártó tulajdonképpen vállalta Robert Fico szóvivőjének szerepét. Az SaS nem állt meg itt, hanem kapásból felszólította Ódor Lajos külügyminiszterét, hogy helyezze képbe a pozsonyi magyar nagykövetet, mivel Szlovákia nem akar olyan rendszert, mint amilyen Magyarországon van. Megszólalt a legújabban szaszkás színekben szereplő Ravasz Ábel is, aki szerint Orbán Viktor politikai célja fokozatosan változik Szlovákiával kapcsolatban. Korábban az MKP-t tolták, most meg már a Smert támogatják, ami azt mutatja, hogy egyre nő a tét. Az exhidas jelölt úgy látja, hogy a magát egy keresztes sereg vezetőjének érző Orbán a liberalizmus ellen harcol az egész világon, ami azonban árt Szlovákiának is, meg főleg a szlovákiai magyar közösségnek. Elvégre a liberális értékek azok, amelyek bennünket, kisebbségieket védenek. Annyi szent, elég felháborító, hogy Szijjártó nem az orosz vagy a belorusz ellenzék bebörtönzése miatt kesereg, hanem a korrupciós gyanú miatt megpiszkált Gašpar letartóztatása fáj neki. Úgy néz ki, ő odaát ebben hisz, és ebbe a szellemi teljesítménybe előbb-utóbb bele kell törődnünk.

Mindenkin segítünk

A népszerűségi listákon kissé bukdácsoló Hlas meg mintha megemberelné magát, és egy igazi populista javaslattal próbálja elkápráztatni a nagyérdeműt. Peter Pellegriniék most azzal jöttek elő, hogy a választásokat követően igyekeznek biztosítani a lakosság alapvető szociális biztonságát. Az Alkotmányba foglalnák bele például a nyugdíjkorhatár befagyasztását, vagy azt, hogy a férfiak és nők egyforma munkáért ugyanakkora bért kapjanak. A papíron parlamenten kívüli párt négy prioritást is kitalált, és azzal fenyeget mindenkit, hogy a választásokat követően csak egy olyan koalícióhoz csapódnak hozzá, amelyiknek az összes tagja rábólint az alacsonyabb élelmiszer- és energiaárakra, megfizethető és magas színvonalú egészségügyi ellátásra, valamint az „első helyen Szlovákia” jelmondatra. Illetve arra is, hogy segítséget kell nyújtani mindenkinek, akinek szüksége van rá. Ennyire hangzik konkrétan Pelléjék programja!

Mi megy jobban a Smernek?

Ami legalább nem annyira gusztustalan, mint a smeres Fico múltkori lépése, amikor leleszbikusozta az egyik neki nem tetsző bírónőt, mert egy számára szintén nem túl szimpatikus újságírónővel lóg. Az érintett Pamela Záleská kikéri magának a feltételezést, hogy bárkinek is szivárogtatna információkat, hiába feltételezi róla ezt a legnépszerűbb tömörülés vezetője. A bírónő esküszik, hogy nem követett el olyasmit, amivel visszaélt volna hivatása gyakorlásával. Éppen ellenkezőleg: mivel nem lehetett megvenni a döntéseit, ezért képtelenség volt őt megzsarolni, így csak az a lehetőség maradt, hogy lejárassák őt. Az meg jól megy a Smernek. Sokkal jobban, mint az, hogy a nemi arányokat kiegyenlítetté tegyék a pártjuk jelöltlistáján.

Kollár „becsajozott”, de a progresszívek még jobban

Mert most befutott egy adatsor arról, hogy a szebbik nem képviselőit melyik pártnál tartják nagy becsben, és hol szerepelnek a futottak még kategóriában. A 25 induló párt közül majdnem ötnek volt nő a listavezetője, és a legtöbb hölgy a Progresívne Slovensko listáján szerepel. Mert a 150 képviselőjelöltjüknek pont eggyel kevesebb mint a fele férfi. A parlamenten kívüli pártok kategóriában a Szövetség indítja a legkevesebb nőt, ahol ők 15 százaléknyian szerepelnek. Ettől „rosszabb” arányt csak a Smer produkált, ahol ez a mutató mindössze 13 százalék. Bezzeg Boris Kollár nagy számban volt képes verbuválni hölgyeket a Sme rodina listájára, majdnem minden harmadik jelöltjük neve végét díszíthetné az -ová utótag.

Elég volt a szívatásból!

De mindez semmit sem változtat azon a tényen, hogy például az állami szervek rá se hederítenek egy félszintetikus kábítószerre, amihez bárki hozzáférhet az áruházláncokban kihelyezett automatákból. Mert a törvényhozó politikusaink nincsenek tisztában a való világunkkal. És amíg ez nem változik, addig az érvényben lévő jogszabályok alapján a marihuánatermesztők rács mögé kerülnek, ám a dizájnerdrogokat forgalmazó „kereskedők” pedig beszedik a profitot a legális kábítószer-árusításból. Vigyázó szemünket talán Berlinre kellene vetni, ahol a kormány a 18 év feletti személyeknek engedélyezné, hogy aki úgy gondolja, akár három tő füvet is tarthatna otthon. Ezzel a dílerek nagy többsége elesne a fekete jövedelmétől, az állam meg normálisan szabályozhatná a lágy drogok piacát. Arról nem is beszélve, hogy a hazai polgárok csaknem a negyede elismerte, hogy már kipróbálta a marihuánát. Ennyi embert meg kampányokokból is butaság lenne szívatni a már régen meghaladott állami drogpolitikával, amelyik a büntetésre helyezi a hangsúlyt.

Sidó Árpád