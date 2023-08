Eltűnt a helyéről a tallósi malom, de aggodalomra semmi ok, hamarosan visszakerül oda

Történelmi pillanatot él meg Tallós községe, felújításra kerül ugyanis a falu malma.

Horváth Zoltán felvétele (Továbbiakért kattints!)

A sokak által ismert és látogatott tallósi malom jelenleg „eltűnt” a helyéről. A múlt héten szétszedték és elszállították azt, mivel egy korábban elnyert Interreg, határon átnyúló pályázatnak köszönhetően felújítják a falu büszkeségét.

Horváth Zoltán polgármestertől megtudtuk, a pályázat több részből áll: a község intézte a malomhoz vezető út rekonstruálását – ez egyébként a múlt évben már el is készült –, Nagyszombat megye pedig a malom és a vendégház felújítását.

A tartóoszlopok már statikailag nem voltak megfelelőek, ezért volt szükség a felújításra. Az eredeti formáját megtartva dolgoznak a malmon, így történelmi jellegéből az nem fog veszíteni. A polgármester információi szerint a munkálatok rendben zajlanak, az illetékeseknek az év végéig kell végezniük velük.

„A malom turisztikai szempontból nagyon fontos Tallós számára. Már eddig is sok látogatót vonzott, s reméljük ezután még többeket tudunk majd ide vonzani. Lényeges számunkra továbbá az is, hogy megőrizzük e történelmi építményünket az utókor számára, hogy mindenki láthassa, milyen is volt itt az élet a régi időkben” – tette hozzá Horváth Zoltán.

(SzC)