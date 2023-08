Robert De Niro 80 éves

Robert De Niro Oscar-díjas amerikai filmszínész, Hollywood egyik legkeresettebb színésze augusztus 17-én lett 80 éves. Pályája során egyforma hitelességgel ábrázolta a legkülönbözőbb karaktereket, az erőszakos, könyörtelen figuráktól a humanista hősökig. Az utóbbi években pedig szinte lubickol a zsörtölődő, morcos öregemberek szerepében.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Robert Anthony De Niro 1943-ban született New Yorkban, ahol szülei a negyvenes-ötvenes években sikeres művésznek számítottak. Ír és olasz felmenőkkel rendelkező apja expresszionista festő és szobrász, anyja szintén festő volt. De Niro alig volt kétéves, amikor szülei elváltak. A kisfiú anyjához került, Manhattan Greenwich Village és Little Italy negyedében nőtt fel, apja is a közelükben maradt.

Félénk kisfiú volt, mégis a színjátszás érdekelte. Első szerepét tízévesen kapta az Óz, a csodák csodájában. Számos iskolát váltott, sok idejét az utcán, egy olasz bandában töltötte mielőtt eldöntötte, hogy színész lesz. Lenyűgözte a mozi, fellépéskor a félénkségét is legyőzte, így 16 évesen otthagyta az iskolát, hogy a színészetet válassza hivatásul. Később így emlékezett vissza: "Színészként minden következmény nélkül eljátszhatsz olyan dolgokat, amelyekhez egyébként az életben nem lenne bátorságod."

Beiratkozott a Sztanyiszlavszkij-módszer híveként oktató Stella Adler színistúdiójába. Adler, aki korábban Marlon Brando és Rod Steiger tanára is volt, legtehetségesebb tanítványaként emlékezett vissza rá. Egy ideig Lee Strasberg iskolájában is koptatta a padot, majd kilincselni kezdett a filmstúdióknál. Felejthető szerepeket kapott, mígnem 1968-ban Brian De Palma rábízta az Üdvözletek főszerepét. Martin Scorsesével 1972-ben találkozott egy karácsonyi partin, és szinte azonnal barátságot kötöttek. Nyolc közös filmjük első darabja az 1973-ban forgatott Aljas utcák volt. Felfigyelt rá Francis Ford Coppola is, a Keresztapa című filmeposz második részében rábízta a fiatal Vito Corleone szerepét, amiért De Niro Oscar-díjat kapott a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. Két évvel később játszotta el pályájának egyik legemlékezetesebb alakítását, a Scorsese rendezte Taxisofőrben a tinédzser Jodie Foster oldalán. Újabb világsikerek következtek, 1978-ban A szarvasvadász, 1980-ban a Dühöngő bika, melynek főszerepéért megkapta második Oscarját is. A bokszoló Jake LaMotta hiteles megformálása érdekében negyven kilót hízott és egy időre családjával is megszakította a kapcsolatot.