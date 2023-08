LÉNYEG: Cicaharcnak tűnt az, ami eddig zajlott a szlovák rendőrség körül, de mától már a nagyágyúkat vetik be

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ha abból indulunk ki, hogy csütörtökön mi minden történt Szlovákiában, milyen erők mozdultak meg és hoztak nagy horderejű döntéseket, ahhoz képest viccesnek tűnik, hogy a tegnapi - aránylag lagymatag - nappal kapcsolatban úgy indítottuk a hírösszefoglalónkat, mintha nagyobb fordulatszámra kapcsolt volna a kampány. Mert akkor a mai fordulatos eseményekkel összefüggésben szinte bagatellizálóan hangzik az, hogy tényleg teljesen más szintre csapott át a politikai mozgolódás.

Jó zsaruk - rossz zsaruk

Annyi biztos, hogy ez a csütörtök is úgy kezdődött, mint egy átlagos hét bármelyik szokványos napja a választások után, azaz azt követően, hogy a szlovák rendőrség végre zavartalanul végezheti a munkáját. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség emberei a reggeli órákban végrehajtottak egy újabb akciót, és lekapcsoltak két személyt. Az ilyen beszámolókat megszokhattuk már, hiszen másról sem lehetett hallani a 2020-as kormányváltás után, csak arról, hogy a zsaruk próbálják felgöngyölíteni azokat az eseteket, amiket sokan a sokat ragozott, - és Robert Ficóékhoz kötött - maffiaállam kiépítésével hoztak összefüggésbe. Csak aztán kiderült, hogy a NAKA ma két olyan zsarura csapott le, akik korábban nyakig belekeveredtek az évek óta tartó hazai rendőrháborúba, aminek a lényege leegyszerűsítve az, hogy a jó zsaruk munkáját a rossz kollégák próbálták akadályozni. Hogy miért? Hát hogy el lehessen kenni a korábbi évek korrupciós ügyeit, amelyek a legmagasabb szinteken zajlottak.

Egy belháború anatómiája

Ez a belharc akkor kezdődött, amikor a rendőrség 2020 decemberében őrizetbe vette a titkosszolgálat egykori igazgatóhelyettesét, aki azonban úgy döntött, együttműködik a hatóságokkal. Ő aztán kapásból bemártotta a főnökét, az akkor koalíciós színekben tevékenykedő Sme rodina emberét, Vladimír Pčolinskýt. A SIS igazgatóját aztán pár hónapra be is varrták a rácsok mögé, és akkor kezdődött az NAKA-s elit nyomozók munkájának megkérdőjelezése, amiben komoly szerepet kaptak a zsaruság belső ellenőrzési hivatalának ma letartóztatott emberei is. Meg hát valószínűleg a SIS jelenlegi vezetője is, akit a nyomozók ma szintén meggyanúsítottak. Az országos rendőrfőkapitány emiatt össze is hívott egy sajtótájékoztatót, hogy elmagyarázza, a fellépésük milyen gyanúval függ össze. Szép hosszú a lista, amelyikben szerepel a bűnözői csoport létrehozása, a köztisztviselői hatalommal való visszaélés, de az igazságszolgáltatás akadályozásának bűntette is. Hamran István szerint az illetékes tisztviselőknek a célja a gyanú szerint az volt, hogy lejárassák a nyomozókat, akik a kulcsfontosságú eseteken dolgoztak.

Fico kívánságát lesi Kollár

Erre aztán beindult minden fontosabb politikai szereplő, akik egyenként elmondták a véleményüket a fejleményekkel kapcsolatban. Aki például az érintettsége miatt a saját bőrét félti, például a Smer irányítója, az egyenesen puccsról beszél. Fico szerint a legsúlyosabb államellenes bűncselekmények elkövetésének gyanújáról van szó, melyek az állami berendezkedés és a Szlovák Köztársaság alapjai ellen irányulnak. Rögtön sürgette is a parlament összehívását, hogy meneszthessék a magyar gyökerekkel rendelkező főzsarut, elvégre az ellenzéki pártelnök a minél zajosabb cirkuszban érdekelt. Ezt a kívánságát kapásból meghallotta a Sme rodinás házelnök, és már döntött is, mindjárt hétfőn megtarthatják a törvényhozás rendkívüli ülését. Boris Kollár különben sem érti, hogy mi a fenének kellett hat héttel a választások előtt egy ilyen akciót végrehajtani, főleg, mert a haverja, a már említett titokügyi exgóré is érintett.

Ódor intézkedik

A rendőri vezetés által nyilvánosságra hozott információk meggyőzték Ódor Lajos kormányfőt is arról, hogy igaza lehet az államfőnek, és egy kis gondolkodás után úgy döntött, rögtön péntekre összehívja a Biztonsági Tanácsot, amire persze Zuzana Čaputová is meghívót kapott. Hogy ezen a fórumon komoly helyzetértékelések meg viták lesznek, az tutifix. A fő kérdés az, a holnapi Lényeg megírásáig ebből mi minden szivároghat ki.

Patthelyzet a láthatáron?

Azt viszont az egyik hazai közvélemény-kutató cég jóvoltából már ma megtudhattuk, hogy melyik pártok rúghatnának labdába, ha nem szeptember végén, hanem most zavarnánk le a parlamenti voksolást. Semmi lényegesebb változást nem látni a közhangulatban, Fico a csúcson, a progresszívek megelőzik Peter Pellegriniéket, és még az SNS is valahogy átrángatózna a küszöbön. Ha ez tényleg így jönne össze, akkor meg elég érdekes helyzet állna elő. Egyfajta patthelyzet. Mert ha mandátumra váltjuk az 5 százalék feletti pártok népszerűségét, akkor azt kell látnunk, hogy a Smer, az abból kiszakadt Hlas, az SNS, meg - főleg a rendőrháború miatt ezekhez sodródó - Sme rodina összesen 75 képviselővel rendelkezne a törvényhozásban. Ezért aztán ha a Republika barna színezete túlságosan elriasztaná ezt a társaságot, akkor arra kell lélekben felkészülni, hogy ismét eljön az idő Szlovákiában, amikor nem a választások első helyezettje alakíthatna kormányt.

