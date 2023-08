A Szövetség/Aliancia jelszavai, képei és képmutatása

A szlovákiai magyar választót első nekifutásra (másodikra már ajjaj…) nyilván az a párt érdekli leginkább, amelyik a leghangsúlyosabban erőszakolja bele magát a szemébe, fülébe és más szerveibe… Vagyis a leghangosabban ígéri a szlovákiai magyarnak az olcsó, áfa-mentes hatósági áras tejjel és mézzel folyó Kánaánt.

Paraméter-felvétel

Így aztán nem tekinthetünk el a Szövetség kampányjelszavainak, óriásplakátokon található „üzeneteinek” – ha nem is számba vételétől, de – felemlegetésétől.

Kezdetben volt a szlovák fociultrákat egy szerencsétlen fordítás révén meglepő My sme tu doma. Itthon vagyunk. A Všetci (értsd mindannyian) nemigen mentette a szitut…

Majd jött a Béke oldalán (de vajon melyik oldalán?) álló Biztos erő: a 150-edik induló. Annyira volt biztos, hogy egy párton belüli aláírás-hamisítási vád, illetve egy egyszerre két párttól induló jelölt véglegesen a másik párthoz pártolása miatti fölfelé bukásnak köszönhető átszámozás okán már nem volt biztos a 150. helye sem. Feltételezhetően örömteli lehetett Gyimesi komplett plakát-kampányát megismételni az új sorszámmal, biztos erő, lelkierő kellett hozzá. És pénz is. Na, a finanszírozás egy – vagy több – külön sztori. A félmilliós hitel eredete a Transparency International szerint kétes.

De sebaj, fő, hogy nincs semmi zavar és a párt gondolkodása konzisztens. Azaz izé… Pál Attila plakátja egyértelműen állítja, hogy Együtt erősek vagyunk! Még felkiáltójellel is nyomatékosítja a dolgot, szlovákul pedig helytelenül ý-nal lágy í helyett, nem lehet itt ellágyulni! Ez az erő-fétis elég erős az erősek között, ezek szerint. Oké, de mi az, hogy együtt? Hát nemrég szakadt szét a párt, kivált az egyik platform, csak írmagja maradt. Éppen hogy nincsenek együtt. Mire azonban megnyugodnánk, hogy az erő bizonyára mégiscsak velük van, kiderül, hogy tulajdonképpen elgyengültek. Ezt az elnök állítja, amikor kiírja a billboardra, hogy Legyünk újra erősek. Vagyis ha legyünk, akkor most nem vagyunk? El volnánk gyengülve, lágyulva, punnyadva? Vagy mégsem? Hát ez így elég elbizonytalanító. Forró is bizonytalan (vö. alább biztonság ígéretével): nem meri ugyanis odabiggyeszteni a felkiáltójelet. Ezek szerint Pál erősebb, de legalábbis bátrabb. Pedig Forró azt is kiírta, hogy Egységben a Szövetség. Mégis ennyire nem egységes erőviszonyok vannak? Annak ellenére, hogy nem bevándorlók vagyunk, hanem itthon?!